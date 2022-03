Ukraine-Krieg: Neubausiedlung bei Erding nimmt 12 Flüchtlinge auf - Spendenaufruf ins Leben gerufen

Von: Jennifer Lanzinger

Beschädigte Fahrzeuge und Gebäude im Stadtzentrum von Charkiw. Hunderttausende Menschen flüchten aktuell vor dem Krieg in der Ukraine. © Pavel Dorogoy/AP/dpa

Auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine finden zwölf Menschen Unterschlupf in Neuching im Landkreis Erding. Die Gastgeber greifen den Ukrainerin seitdem bedingungslos unter die Arme.

Erding - Seit mehr als drei Wochen tobt der Krieg in der Ukraine, zahlreiche Menschen sind dem Angriffskrieg von Wladimir Putin bereits zum Opfer gefallen. Hunderttausende treten seit Beginn des Krieges die Flucht an. Zwölf Menschen aus der Ukraine finden Unterschlupf in Neuching im Landkreis Erding. Mit vollem Einsatz nehmen die Familien aus Oberbayern ihre Gäste auf. Ein Spendenaufruf soll den Flüchtenden nun unter die Arme greifen.

Ukraine-Krieg: Neubausiedlung nimmt Ukraine-Flüchtlinge auf - Spendenaufruf ins Leben gerufen

Insgesamt zwölf Menschen finden seit Anfang März in der Neubausiedlung am Kampelbach in Neuching im Landkreis Erding Unterschlupf. Unter ihnen sechs Frauen, ein junger Mann, fünf Kinder - darunter ein Baby. Während sich ein Paar aus der Siedlung über die Flüchtlingshilfe München als Gastfamilie angeboten hatte, hatte eine Bewohnerin die Initiative selbst ergriffen. Auch sie hatte sich registriert, am Hauptbahnhof München nahm die junge Frau, die selbst in Kiew geboren wurde, insgesamt dann neun Flüchtende in Empfang. Insgesamt fünf Haushalte kümmern sich seitdem um die betroffenen Personen.

Die Unterbringung der Familien aus der Ukraine läuft seitdem auf privater Basis. Während die Familien nach ihrer Flucht erstmal in ihren neuen Unterkünften angekommen waren, kümmerten sich die Neuchinger um die bürokratischen Dinge. Anmeldung bei der Stadt, eine umgehend ins Leben gerufene Homepage und ein Spendenaufruf sollen den zwölf Personen im Landkreis Erding Starthilfe ermöglichen. Den Spendenaufruf finden Sie hier. Bislang unklar ist, wann die Vertriebenen in Deutschland einer Arbeit nachkommen dürfen. Auch über die Einschulung der Kinder liegen bislang keine Informationen vor.

Ukraine-Krieg: Eltern brachten Sohn an Grenze - Junger Mann feiert 18. Geburtstag in Neuching

Meist nur mit einem kleinen Handgepäckkoffer, traten die Vertriebenen ihre Flucht nach Deutschland an. Nach ihrer Ankunft in Neuching kümmerten sich deshalb die Gastgeber erst einmal darum, dass alle zwölf Personen mit dem Nötigsten ausgestattet wurden. Doch neben all den bürokratischen Dingen sind es vor allem die emotionalen Momente, die die dramatische Situation in der Ukraine nach Deutschland bringen. Wie einer der Gastgeber aus Neuching im Gespräch mit Merkur.de erklärt, findet aktuell auch ein 18 Jahre alter junger Mann Zuflucht in der Neubausiedlung.

Wenige Tage vor seinem 18. Geburtstag hatten ihn seine Eltern zur Grenze gefahren. Mit erst 17 Jahren hatte der junge Mann Neuching erreicht. Er ist damit der Generalvollmacht in der Ukraine zuvorgekommen, die es Männern ab einem Alter von 18 Jahren verbietet, das Land zu verlassen. Und auch ein 13 Jahre alter Teenager feierte in Neuching seinen 14. Geburtstag. Allerdings ohne seinen Vater, der in der Ukraine zurückbleiben musste.

Ukraine-Krieg: Gastgeber unterstützen Ukrainer aufopferungsvoll - Sprachkurs im Wohnzimmer

Mittlerweile haben sich die Zwölf Flüchtenden bei ihren Gastgebern den Umständen entsprechend gut eingelebt. Halt finden die überwiegend jungen Menschen und ihre Mütter auch untereinander. So haben sich die Flüchtenden gemeinsam mit ihren Gastgebern in den vergangenen Tagen bereits zum gemeinsamen Kochen verabredet.

Doch neben all den finanziellen Hilfestellungen, versuchen die Neuchinger den Flüchtenden auch mit der deutschen Sprache unter die Arme zu greifen. Mit Sprachbüchern und dem Internet soll den Ukrainern der Start in Erding dadurch so gut wie möglich erleichtert werden. Als „bedingungslose Solidarität“, beschreibt einer der Gastgeber aus Neuching das, was in der kleinen Neubausiedlung in Neuching im Landkreis Erding aktuell vor sich geht.

