Schreckliche Bilder: Wie spricht man am besten mit Kindern über Krieg?

Von: Uta Künkler

Bilder voller Leid und Tod sind derzeit allgegenwärtig. Kinder sollten ihnen nicht unbegleitet ausgesetzt sein. © Uta Künkler

Zwei Psychotherapeuten sprechen im Interview darüber, Eltern ihren Kindern den Krieg erklären können.

Landkreis – Nachrichten vom Krieg in der Ukraine sind allgegenwärtig. Die schrecklichen Bilder von Leid, Gewalt, Tod und Trauma erreichen auch Kinder. Wie können Eltern damit umgehen, wie mit ihren Kindern über das Thema sprechen? Wir haben mit den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten Monika Schwoshuber aus Erding und Hans Kellinghusen aus Neufinsing gesprochen.

Wirken Nachrichten auf Kinder anders als auf Erwachsene?

Schwoshuber: Definitiv. Kinder können die Informationen überhaupt nur aufnehmen, wenn sie sie von ihrem Erfahrungshorizont her begreifen können. Sonst bleibt die Nachricht völlig abstrakt. Ein Kind, das dem Tod in der Familie schon begegnet ist, verarbeitet die aktuellen Nachrichten ganz anders als eines, das bisher ein unbeschwertes Leben hatte.

Bilder haben eine andere psychische Wirkung als Worte: Sollten Kinder davor beschützt werden?

Kellinghusen: Kriegsnachrichten im Fernsehen zeigen Tod und Trauma und auf der anderen Seite eine vielleicht irritierende Heldenhaftigkeit. Wenn diese Bilder auf Kinder hereinprasseln, ist es besser, sie mit ihnen gemeinsam anzuschauen und im Gespräch einzuordnen. Kindernachrichtensendungen sind dafür gut geeignet.

Zur Behutsamkeit rät hier Psychotherapeut Hans Kellinghusen den Eltern. © privat

Sollen Eltern das Thema Krieg von sich aus an- sprechen oder warten, bis die Kinder fragen?

Schwoshuber: Das kommt auf das Alter der Kinder an. Bei kleinen Kindern rate ich davon ab. Schulkindern begegnet das Thema sowieso und sollte daher auch von den Eltern aufgegriffen werden. Kellinghusen: Die Reaktion auf Stressoren ist bei jedem verschieden. Und der Krieg ist ein Stressor. Da müssen Eltern Einfühlungsvermögen beweisen. Zurückgezogene Jugendliche wünschen sich vielleicht, aktiv darauf angesprochen zu werden. Wenn aber nichts zurückkommt, wird schnell klar, dass sie über den Krieg und eventuell damit verbundene Ängste nicht sprechen wollen – zumindest nicht mit den Eltern.

Wie können Eltern ihre Kinder in dieser Zeit am besten durch den Alltag begleiten?

Kellinghusen: Es tut nicht nur Kindern gut, nicht jeden Tag belastende Nachrichtensendungen anzusehen. Vielleicht mal zwischendrin ein bisschen Medienfasten. Fernab von den Kriegsnachrichten läuft der Alltag weiter und das sollte er möglichst unbeschwert, denn die Kinder erleben jetzt in dieser Realität hier ihre Kindheit. Schwoshuber: Das Wichtigste ist die Vorbildrolle. Also versuchen, trotz der schlimmen Nachrichten das Leben zu genießen, sich an schönen Dingen orientieren, mit den Kindern neue Kochrezepte oder Spiele ausprobieren, Blumen oder Kräuter pflanzen. Kinder brauchen gerade in diesen Zeiten zuverlässige, positive Eltern, die handlungsfähig sind und sich nicht von Ängsten und Sorgen unbewusst steuern lassen.

Wenn Eltern selbst Ängste haben – wie stark sollten sie das Kindern zeigen?

Schwoshuber: Auf keinen Fall sollten Eltern ihre Ängste auf die Kinder übertragen, sondern das Thema bewusst tagsüber ausblenden, um ihre Kinder wahrzunehmen. Wer zunehmend negativ denkt, übertriebene Ängste hat vor dem Impfen, vor Corona, Klimakatastrophen, dem Krieg, sollte sich selbst Hilfe suchen, um weiterhin ein starkes Elternteil sein zu können. Kellinghusen: Es ist sehr schwer, Hoffnung zu vermitteln, wenn einem selbst der Hintern auf Grundeis geht. Wenn es aber irgendwie möglich ist, sollten Eltern ihre Kinder aus ihren eigenen Ängsten raushalten.

Sollte man den Krieg mit Kindergartenkindern überhaupt ansprechen?

Schwoshuber: Kindergartenkinder muss man gar nicht damit belasten, solange es keine direkte Verbindung zum Kriegsgeschehen gibt – etwa durch familiäre Beziehungen oder Einschränkungen etwa durch steigende Energiepreise. Wenn Nachfragen kommen, dann möglichst verkürzt antworten, also auf dem Niveau: Da streiten sich welche. Damit können kleine Kinder etwas anfangen, das kennen sie aus dem Kindergarten. Details können sie nicht zuordnen.

Was raten Sie Eltern von Grundschulkindern?

Schwoshuber: Da sieht es anders aus. Sie hören ohnehin vom Krieg, schon in der Schule. Ihre Fragen sollten wir ernst nehmen und beantworten. Anlügen ist grundsätzlich verkehrt. Aber bitte nicht in Sorgen und Ängsten verharren, sondern dann möglichst schnell wieder am Positiven orientieren. Also: Im Moment sind wir hier sicher, schau mal, die Sonne scheint und wir dürfen diesen Moment genießen.

Und wie sieht es mit Jugendlichen aus?

Schwoshuber: Bei ihnen sollten wir vor allem zuhören, ihre Meinung ernst nehmen, auch wenn sie eine andere ist als unsere. Das fällt den allermeisten Eltern schwer. Und gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, tätig zu werden.

Klima, Corona, Krieg: Unsere Kinder kennen den Ausnahmezustand. Was für eine Rolle spielt diese Kette für die Psyche?

Kellinghusen: Die Gefahr in dieser Reihe an Katastrophen ist, dass wir gesellschaftlich dazu übergehen, zu warten, was wohl als nächstes auf uns zu kommt. Das schafft eine Atmosphäre von massiven Beeinträchtigungen, die unser Leben bestimmen. Das ist für Erwachsene schon schwierig. Aber Kinder haben vielleicht kaum Erinnerungen an das Leben vor dem Ausnahmezustand. Schwoshuber: Das erschlägt unsere Kinder gerade. Diese Realität ist ihre Kindheit. Wichtig ist, die positive Grundstimmung zu behalten und den Kindern das Gefühl zu geben, dass sie trotz der schlimmen Nachrichten glücklich sein zu dürfen – ohne schlechtes Gewissen.

Was können Eltern sonst noch tun?

Schwoshuber: Kinder sind dankbar, wenn sie aus ihrer Ohnmacht herauskommen und etwas Konkretes unternehmen können. Man kann zusammen Hilfspakete packen, demonstrieren, eine Kerze anzünden und beten, vielleicht sogar Flüchtlinge aufnehmen. Das Schlimmste ist bei solchen Nachrichten lähmende Untätigkeit. Kellinghusen: Es ist gut, wenn Eltern aktiv werden und vielleicht gemeinsam mit den Kindern anderen helfen. Nichts ist schlimmer, als bei solchen Nachrichten überhaupt nichts tun zu können.

Das Gespräch führte Uta Künkler.