Und auf einmal ist alles anders: Kommentar zum Ukraine-Krieg

Von: Hans Moritz

Fast eine Woche ist es jetzt her, dass Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat. Das Entsetzen ist auch im Erdinger Land groß – zu Recht und aus mehreren Gründen. Kommentar.

Russland hat einen souveränen Staat angegriffen – ungeachtet des Budapester Memorandums vom 5. Dezember 1994, in dem sich unter anderem Russland verpflichtet hatte, als Gegenleistung für den Verzicht auf Atomwaffen, die Souveränität der Ukraine und deren Grenzen zu achten. Schon 2014 wurde dieses Völkerrecht gebrochen, mit der russischen Annexion der Krim.

Es ist der erste Angriffskrieg auf europäischem Boden. Wir erleben derzeit, dass die Zeit der großen Konfrontationen eben nicht vorbei ist, und es leider doch keine Generation gibt, die vollständig in Frieden aufwächst.

Wir müssen einem Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft zusehen – von Erding nach Kiew sind es nur etwas mehr als 1700 Kilometer, die Bedrohung ist ganz real.

Von heute auf morgen ist eine Weltkrise auf einen Nebenschauplatz verwiesen worden. Corona, das uns zwei Jahre lang in seinen Bann gezogen hat, ist auf einmal nur noch ein Thema neben vielen anderen.

Seit der Nacht auf Donnerstag der vergangenen Woche ist alles anders, auch bei uns. Es ist wohltuend zu erleben, dass die Menschen wieder für den Frieden auf die Straße gehen, dass wir Teil einer westlichen Welt sind, die der russischen Aggression nicht tatenlos zusehen kann und will. Bildchen in den sozialen Netzwerken, die Friedenstaube im Facebook-Profilbild und Mahnwachen werden Aggressoren wie Putin gewiss nicht bremsen. Doch das Signal, das von dieser Einheit ausgeht, ist stark – und reicht bis ins Kriegsgebiet.

Nach über fünf Jahren wird das Thema Flucht wieder aktuell. Und es tut gut zu erleben, dass Deutschland erneut Angela Merkels viel zitiertes „freundliches Gesicht“ zeigt. Für eine überwältigende Mehrheit steht es außer Frage, Ukrainern Schutz zu bieten, auch im Landkreis – ein erwärmendes Gefühl.

Das gilt auch für diverse Spendenaktionen, allen voran die der Flüchtlingshilfe Erding. Hunderte Menschen schauen, was sie für unsere Nachbarn entbehren können. Die Masse an Hilfsgütern am Montag vor dem Fliegerhorst zeigt: Wir lassen Euch nicht allein. Die Bilder vom freundlichen Empfang der Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof im Herbst 2015 werden wieder wach. So viel Empathie wie jetzt gab es lange nicht – möge sie uns auf Dauer erhalten bleiben.

Es gibt Parallelen, die uns innehalten lassen sollten. 2015 und 2016 kamen die Geflüchteten aus Afrika, Syrien und Afghanistan. Alsbald wurden sie hier vor allem als Belastung wahrgenommen. Doch die Motive dieser Menschen sind die gleichen wie die der Ukrainer, die sich jetzt auf den Weg machen.

Es bricht uns das Herz, den Krieg mitverfolgen zu müssen, Mütter und Kinder auf der Flucht, Bomben, die in Wohnviertel einschlagen. Seien wir ehrlich, an diese Bilder hatten wir uns viel zu sehr gewöhnt. Die Grausamkeit kriegerischer Auseinandersetzungen kennt keine Schattierungen. Ein Toter in der Ukraine wiegt genauso schwer wie ein Opfer im syrischen Bürgerkrieg oder im endlosen Nahost-Konflikt.

Sorge und Mitgefühl dürfen sich nicht abnutzen, auch dann nicht, wenn wir an der Reihe sind, einen Teil des Preises des Überfalls Russlands auf seinen Nachbarn zu bezahlen. Energie wird noch teurer werden, zu abhängig sind wir von Öl und Gas der Russen. Vermutlich wird unser Leben unbequemer, vielleicht gibt es eine neue Energiekrise mit autofreien Sonntagen wie zuletzt 1973.

Bleiben wir dann auch noch solidarisch? Oder schauen wir dann lieber wieder vor allem auf uns selbst? Dabei ist diese Mühsal alternativlos. Schon jetzt zeigt sich: Putin hat nicht nur den Widerstand der Ukrainer unterschätzt, sondern auch die Einheit der westlichen Welt. So betrachtet, kann in der Tat jeder einzelne von uns etwas tun, um der tödlichen Aggression die Stirn zu bieten.

Wer hätte gedacht, dass uns ausgerechnet der erste Krieg in Europa seit 1945 verpflichtet, unseren auf fossilen Energien gebauten Wohlstand umzubauen? Die Klimakrise ist zur Frage von Krieg und Frieden geworden.