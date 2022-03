Neuer Ansturm der Hilfsbereiten: Tonnenweise Spenden für die Ukraine

Teilen

Viele Freiwillige packten beim Verladen der gespendeten Güter an. © Peter Bauersachs

So viele Menschen bringen Sachspenden für Ukraine-Aktion der Flüchtlingshilfe Erding, dass es rund um den Volksfestplatz zum Stau kommt.

Erding – Mit einem überwältigenden Erfolg endete die vorläufig letzte Ukraine-Hilfsaktion der Flüchtlingshilfe Erding auf dem Volksfestplatz. Tausende von Menschen lieferten ab Samstagmittag in vier Stunden tonnenweise Sach- und Lebensmittelspenden an. Der Andrang war gewaltig, der Verkehr staute sich von der Anton-Bruckner-Straße über den kompletten Wasserturm-Berg und bis auf die Landshuter Straße.

Zahlreiche Helfer, darunter viele Jugendliche, sortierten die Artikel und beluden die bereit stehenden Lastwagen und Kleintransporter.

Jetzt legt die Flüchtlingshilfe beim Sammeln eine Pause ein und wird ihre kompletten Ressourcen in die Sortierung und den Transport der Hilfsgüter stecken. Wer das Team unterstützen will und Zeit hat zu helfen, kann sich per E-Mail an news@fluechtlingshilfe-erding.org melden.

Auch weitere Sammelaktion sind überrollt worden. Der Flughafenverein bittet darum, keine Kleiderspenden mehr abzugeben. Wenn etwas nicht brauchbar ist, müsse auch die Entsorgung aus Spendengeldern gezahlt werden. Beim Roten Kreuz gilt das Gleiche. In jedem Fall bitten die Hilfsorganisationen darum, vor der Anlieferung von Sachspenden zu fragen, was überhaupt gebraucht wird. Geldspenden werden indes dringend benötigt. Das Spendenkonto der Flüchtlingshilfe hat die IBAN DE61 7005 1995 0020 3531 32.

Die Koordinierungsgruppe Ukraine am Landratsamt beantwortet Fragen unter Tel. (0 81 22) 58-10 71 (Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag bis 15 Uhr). oder E-per Mail an koordinierung-ukraine@lra-ed.de.

PETER BAUERSACHS