Ukrainer in Erding: Heute Flucht, in der NS-Zeit Verschleppung

Jeder Punkt ein Schicksal: Die Karte zeigt die Herkunftsorte der Erdinger Zwangsarbeiter. © Erding Geschichte

Nicht zum ersten Mal kommen dieser Tage über 1000 Ukrainer ins Erdinger Land. In der NS-Zeit wurden viele Menschen aus der Ukraine zur Zwangsarbeit in den Landkreis verschleppt.

Erding – Seit Wochen erreichen ukrainische Flüchtlinge den Landkreis Erding, und es ist noch kein Ende in Sicht. Aktuell sind es über 1000, Tendenz steigend. Historisch gesehen, ist ein solcher Zuzug aus der Ukraine nicht das erste Mal.

Schauen wir auf die Zeit zwischen 1941 und 1945: Das Arbeitsamt Erding-Freising half bei der Verschleppung von nachweislich über 1419 Menschen aus der heutigen Ukraine. Als sie an die Bürgermeister und Ortsbauern zur Verteilung „herangereicht“ wurden, spielte es kaum eine Rolle, welchen Beruf sie vorher ausgeübt hatten oder ob sie jemals in der Landwirtschaft tätig waren.

In nahezu jedem Dorf, Betrieb und Hof spürte man über die Kriegsjahre hinweg das Heimweh dieser Menschen, die zumeist nur darauf warteten, ihre Arbeitsstelle verlassen und abreisen zu dürfen. Mit den Flüchtlingen heute erreicht erneut ein ähnlicher Schmerz und Sehnsucht die entlegensten Winkel des Landkreises.

Die weitläufige Solidarität beweist hingegen, dass die Situation heute eine gänzlich andere ist. Die Menschen aus der Ukraine können selbst entscheiden, ob sie hierbleiben möchten – zumindest vorläufig, um der Gefahr daheim zu entkommen. Das Projekt Erdinger Geschichte hat die 2021 ungewollten Verbindungslinien zwischen hiesigen Familien und Betrieben auf der einen Seite und den Zwangsarbeitenden auf der anderen Seite sichtbar gemacht.

Ellena Moskwina aus Charkiw wurde wie viele Leidensgenossen zur Zwangsarbeit aus der Ukraine in den Landkreis Erding verschleppt. © Esri/Staatsarchiv

Und somit tangiert auch jede im aktuellen Krieg explodierende Rakete ein Stück weit unsere eigene Geschichte. Das verdeutlicht die Karte zur Herkunft ukrainischer Zwangsarbeitende. Manche Namen könnten dabei jedoch auch die eine oder andere alte Wunde freilegen.

Einige Beispiele: Nahe einer kleinen Stadt in der seit 2014 umkämpften Körperschaft Donezk namens Awdijiwka, wo dieser Tage Dutzende ukrainische Bergbauern durch Raketen oder Artilleriebeschuss umgebracht wurden, leben heute vielleicht die Nachkommen von Maria Ternowez und Wasilie Dokienko, 19 und 33 Jahre alt, als sie Goldach und Hampersdorf „zugeteilt“ wurden.

Aus dem zerstörten Charkiw stammten wohl 19 Personen, darunter Ellena Moskwina, ein junges sechzehnjähriges Mädchen, die ohne Familie auf einen ihr komplett fremden Bauernhof nach Taufkirchen geschickt wurde. Ihre Landsleute waren nahe Eichenkofen beim Luftzeugamt eingesetzt worden.

Von den 99 Bewohner aus Kyiv im Landkreis handelte es sich primär um junge Frauen. Die größte Gruppe sandte man nach Eibach, nördlich von Dorfen. Die Nachkommen, die noch in der ukrainischen Hauptstadt leben sollten, können täglich die Luftschutzsirenen hören.

Es gibt unendlich viele Beispiele. Aber dass solche historischen Verbindungen nicht unmittelbar belastend wirken müssen, das beweist ein besonderer Fall aus Haselünne in Niedersachsen. Denn der Kemodinger und Hobbyhistoriker Andreas Faltermeier konnte im Zuge seiner Recherchen zwei Familien zusammenbringen. Eine ukrainische Frau aus Mankiwka, im Westen des Landes, wollte in den letzten Jahren herausfinden, wo ihr Großvater jahrelang Zwangsarbeit leisten musste.

Faltermeier nahm Kontakt auf und war in der Lage, nach mühsamen Recherchen den Ort zu ermitteln. Daraufhin erklärte sich eine Ortsansässige bereit, bei dieser Suche zu helfen. Dieser unerwartete Kontakt half der ukrainischen Frau, ein Ziel zu haben, als der Krieg ausbrach. Sie erreichte zusammen mit ihrer kleinen Tochter Haselünne.

Die Nazis verpflichteten auch Maria Rernowez aus dem Donezk-Gebiet zur Zwangsarbeit. © Esri/Staatsarchiv

Dort leben sie noch heute im Haus jener Frau, die ihnen geholfen hatte, den Bauernhof ihres Großvaters zu finden. Im gleichen Dorf, wo er einst mehrere Jahre seines Lebens gegen seinen Willen schuften musste. Nicht die eigene persönliche Erfahrung und das tradierte Leid standen im Mittelpunkt, sondern die gegenseitigen Erzählungen und eine Offenheit, die Raum für eine ehrliche Begegnung geschaffen hat.

In der Zwangsarbeit-Datenbank lässt sich schnell ermitteln, dass zwischen 1940 und 1945 auch in unserem Landkreis fünf Menschen aus Mankiwka lebten. Sie verbrachten jeweils mehrere Jahre in Niederneuching, Moosinning, Notzing, Eschlbach sowie Windham bei Bockhorn. Ob sich hier ebenfalls eine historische Verbindung nicht als trennendes, sondern als gemeinsames Element mobilisieren ließe?

Verfasst von Giulio Salvati, Historiker und in Erding aufgewachsen. Er forscht unter anderem in New York. Sein lokales Interesse gilt der Aufarbeitung der NS-Geschichte im Erdinger Land.

