Mit geladenem Revolver durch die Sicherheitskontrolle

So schnell wird man zum Straftäter: Ein 22 Jahre alter Student aus Herrsching (Kreis Starnberg) ist vom Amtsgericht Erding wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt worden. Dabei war selbst Staatsanwältin Katharina Lauerer und Richterin Michaela Wawerla klar, dass der junge Mann nicht mit Absicht gehandelt hatte. Deswegen fing er sich auch „nur“ eine Geldstrafe über 450 Euro auf Bewährung ein.

Flughafen –Der 22-Jährige wollte am 10. November vergangenen Jahres mit seiner Familie eine Flugreise antreten. Bei der Sicherheitskontrolle wurde in seinem Handgepäck ein nur neun Zentimeter kleiner und 130 Gramm leichter Revolver entdeckt, in dessen Trommel fünf Patronen steckten. Die Waffe war schussbereit.

Der junge Mann erklärte in der Verhandlung, die Tasche habe ihm seine Oma geschenkt. Es handle sich um ein Erbstück des Großvaters. Der sei Jäger gewesen und habe mehrere Waffen besessen. „Ich habe mir die Tasche nie genauer angeschaut. Dass da ein Revolver drin war, erfuhr ich erst bei der Sicherheitskontrolle.“ Im Zeugenstand versicherte die Großmutter, auch sie habe nichts von der Waffe gewusst.

Anwalt Christian Heimerl sah seinen Mandanten als unschuldig an. „Er hat es nicht gewusst. Niemand kann verlangen, ein Geschenk so intensiv zu prüfen.“ Er plädierte auf Freispruch.

Die Staatsanwältin sah zwar nur ein „Verschulden am untersten Rand“, auf den Vorschlag der Richterin, das Verfahren einzustellen, wollte sie aber nicht eingehen. Beide sprachen von fahrlässigem Verhalten. Sie wiesen den Herrschinger darauf hin, dass man genau darauf achten müsse, was man in einen hochsensiblen Bereich wie einen Flughafen mitnimmt. Mit der Geldstrafe auf Bewährung als Verwarnung fällte Wawerla ein mildes Urteil.

Der Revolver hat eine dubiose Vorgeschichte. Denn seine Überprüfung ergab, dass er nie registriert worden und damit per se illegal war. Die Seriennummer war abgeschliffen worden. Der ermittelnde Flughafenpolizist sagte, dass auch der Großvater die Waffe unerlaubt besessen haben müsse. Wegen der Patronen sei von der Waffe ein erhebliches Gefährdungspotenzial ausgegangen.