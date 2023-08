Mit Fuß zwischen Zug und Bahnsteig

Von: Hans Moritz

Am S-Bahnhof Altenerding ereignete sich der so genannte „Aussteigeunfall“. © Hans Moritz

Mit dem Fuß zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante geraten ist am Sonntag gegen 16 Uhr eine 46-Jährige am S-Bahnhof in Altenerding. Beim Sturz erlitt sie leichte Verletzungen an beiden Knien.

Altenerding - Nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst ging es ins Klinikum Erding. Die Bundespolizei teilt mit, dass die Ukrainerin, die in Bockhorn im Kreis Friesland/Niedersachsen lebt, stark betrunken gewirkt habe. Der Zwischenfall ereignete sich beim Aussteigen aus einem Zug in Fahrtrichtung Erding. Wegen der ärztlichen Versorgung kam es zu Verspätungen. Die Bundespolizei schließt Fremdverschulden oder eine Verantwortung des Lokführers aus, so Sprecher Wolfgang Hauner. ham