Unfall am Bahnhof: Verkaufswagen fällt auseinander

Ein Ausweichmanöver hat am Donnerstagmittag am Erdinger S-Bahnhof eine schadensträchtige Kettenreaktion ausgelöst. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist aber beträchtlich.

Erding – Zum Hergang teilt die Erdinger Polizei mit, dass die beiden Betreiber des Verkaufswagens, Regionalvermarkter aus dem Landkreis Erding, gegen 13 Uhr auf dem Heimweg vom Erdinger Wochenmarkt auf dem Grünen Markt waren. Offensichtlich stand eine von mehreren Verriegelungen noch offen.

Die Fahrerin sagte aus, dass sie einem Linienbus ausgewichen sei, der am Busterminal am Bahnhof stand und noch teilweise in die Fahrbahn ragte. Durch das ruckartige Manöver löste sich die Seitenwand und öffnete sich. Dabei blieb sie am Heck des Busses des Unternehmens Scharf Reisen hängen.

Der nicht sehr stabil gebaute Aufbau fiel komplett auseinander und landete zum Teil auf der Gegenfahrbahn. Dort fuhr in diesem Moment ein Auto vorbei, das von den Wrackteilen getroffen und beschädigt wurde.

Die Bergung des havarierten Anhängers beziehungsweise seiner Einzelteile gestaltete sich schwierig. Die Polizei sperrte die Straße am Bahnhof für mehrere Stunden. Der Verkehr wurde umgeleitet. ham