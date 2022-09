Zweijähriger in Unfall verwickelt

Von: Hans Moritz

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Montagmorgen zu dem Unfall auf die Kreuzung Sigwolfstraße/Anton-Bruckner-Straße aus – wieder einmal. © Hans Moritz

Gleich vier Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr Erding sind am Montagmorgen auf die Weißbräu--Kreuzung im Erdinger Norden ausgerückt.

Erding - Dort hatte sich kurz nach 8 Uhr ein weiterer Unfall ereignet. An keiner Stelle im Stadtgebiet kracht es häufiger als hier – und das, obwohl die Stadt den Gefahrenschwerpunkt kürzlich erst mit einer neuen Ampelschaltung sicherer gemacht hat.



Zum Hergang teilt die Polizei mit, dass eine Erdingerin (44) mit ihrem Opel Mokka auf der Anton-Bruckner-Straße stadtauswärts unterwegs gewesen sei. An der Kreuzung mit der Sigwolfstraße missachtete sie die rote Ampel. In diesem Moment querte eine 32-Jährige aus Erding die Kreuzung aus Richtung Eitting kommend. Beide Autos stießen zusammen. Die Verursacherin kam mit einer Nackenverletzung ins Klinikum Freising, die 32-Jährige ins Klinikum Landshut. Ihr zwei Jahre alter Sohn blieb unverletzt. Er kam vorsorglich in die Landshuter Kinderklinik.



Den Schaden beziffert die Polizei mit 18 000 Euro. Die Feuerwehr Erding band auslaufende Stoffe und leitete den Berufsverkehr an der Unfallstelle vorbei. ham