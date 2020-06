Unfall in Erding: Beim Abbiegen Mercedes übersehen

15 000 Euro Sachschaden entstanden bei dem Verkehrsunfall am Freitagfrüh in Erding.

von Gabi Zierz

Gut 15 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagfrüh in Erding auf der Straße am Rennweg. Verletzt wurde niemand.