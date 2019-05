Jugendlicher Übermut fordert drei Schwerverletzte

Die Muskeln spielen lassen wollte am 3. November vergangenen Jahres ein junger Dorfener. Mit seinem Auto fuhr er auf regennasser Fahrbahn viel zu schnell von Walpertskirchen in Richtung Erding. Immer wieder ließ er den Wagen driften.

Erding/Dorfen – Das Manöver sollte gründlich schief gehen. Denn bei Indorf kam das Auto gegen 1.45 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Während der Azubi nahezu unverletzt aus dem Wrack klettern konnte, erlitten seine drei Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren schwere Verletzungen.

Nun musste sich der heute 21-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung in drei Fällen vor dem Erdinger Amtsgericht verantworten. Jugendrichter Michael Lefkaditis verurteilte ihn zu 1000 Euro, die der junge Mann an den Verein Brücke zahlen muss. Lefkaditis wandte auf Wunsch der Jugendgerichtshilfe noch Jugendstrafrecht an. Die Staatsanwältin hatte auf Erwachsenenstrafrecht und 2400 Euro plädiert.

Der Dorfener hat sich in seinem Leben bislang nichts zu Schulden kommen lassen. Im Gegenteil, er engagiert sich ehrenamtlich bei einer Rettungsorganisation. Am Unfallabend hatte er sich bereit erklärt, zwei ihm nur flüchtig bekannte junge Männer und eine Frau von einer Party in Walpertskirchen mit nach Hause nach Erding zu nehmen. Er war nüchtern.

Der junge Mann räumte in der Verhandlung ein, dass er zu schnell gefahren sei. Sein Anwalt Jochen Völter erklärte: „Er hat sein Können über- und die Straßenverhältnisse unterschätzt.“

Für seine Mitfahrer sollte das gravierende Folgen haben. Ein heute 18-Jähriger erlitt eine Einblutung in die Milz und musste notoperiert werden. Zwei Wochen lag er im Krankenhaus. Die 19-Jährige trug ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Platzwunde und Prellungen an den Knien davon. Sie musste ebenso einige Tage lang in einer Klinik behandelt werden, wie ein 18-Jähriger, dem beide Augenhöhlen sowie das Nasenbein brachen.

Bei ihnen hatte sich der Angeklagte zunächst in Briefen und dann auch im Gericht entschuldigt. „Das war keine Absicht. Ich habe einen Fehler gemacht, der mir leid tut“, sagte er zu den Zeugen.

Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe bescheinigte dem Dorfener, dass ihm der Unfall leidtue und ihn das Geschehene belaste. Er mache derzeit eine Ausbildung und lebe noch bei den Eltern. Trotz des Alters zur Tatzeit von 20 Jahren und acht Monaten sollte er nach dem – milderen – Jugendstrafrecht verurteilt werden. So sah es auch der Verteidiger. Lediglich die Staatsanwältin meinte, wer wie ein Erwachsener Auto fahre, müsse auch als solcher zur Rechenschaft gezogen werden.

Lefkaditis hielt 1000 Euro für den sozialen Verein angemessen. Der junge Mann habe sich bislang nichts zu Schulden kommen lassen. Beide Seiten nahmen das Urteil an.