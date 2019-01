Golf prallt nach Unfall gegen Laternenmast

Erding - Beim Abbiegen vom Gries zum Mühlgraben in der Erdinger Innenstadt hat ein Kaufbeurer nicht aufgepasst. Laut Polizei kollidierte der VW am Samstag gegen 21.35 Uhr mit einem entgegenkommenden Golf, dessen Fahrer (30) verletzt wurde. Blessuren erlitt auch eine unbeteiligte 19-jährige Fußgängerin. Denn der Golf wurde gegen einen Lichtmast gedrückt, an dem ein Fahrrad angeschlossen war. Die Frau stand dahinter.