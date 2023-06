Katze ausgewichen: Auto versinkt in Weiher

Von: Hans Moritz

Gerettet werden konnte der 19-Jährige aus seinem Opel, der kurz vor dem Untergehen stand. © Winfried Ess/FiB

Mehrere teils schwere Verkehrsunfälle haben am Dienstag die Rettungskräfte auf Trab gehalten. Zwei davon waren besonders spektakulär, einer wäre um ein Haar tödlich ausgegangen.

Erding - Spektakulär, aber am Ende glücklich ausgegangen ist das Ausweichmanöver eines 19-Jährigen aus Oberding im Landkreis Mühldorf. Die dortige Polizei teilt mit, dass der junge Mann am Dienstag gegen 21 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße von Kagen in Richtung Stierberg (Gemeinde Obertaufkirchen) unterwegs gewesen sei. Eigenen Angaben zufolge lief ihm auf Höhe eines Weihers eine Katze vors Auto. Der Mann riss das Lenkrad herum – mit fatalen Folgen: Der Opel fuhr in den Weiher und versank.



Dabei hatte der 19-Jährige Glück im Unglück: Eine Anwohnerin bemerkte den Unfall und rettete den Fahrer aus dem volllaufenden Wagen. Der Gatte der Ersthelferin zog den Opel mit seinem Bulldog aus dem Weiher. Der Oberdinger wurde mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 15 000 Euro.



Verwaist wurde der Unfallwagen auf der A 94 gefunden. Der Fahrer hatte das Weite gesucht. © Winfried Ess/FiB

Ein Unfallauto auf der Autobahn ohne Insassen – dieser Einsatz hat am Dienstag kurz vor Mitternacht eine größere Zahl besorgter Einsatzkräften auf der A94 auf den Plan gerufen. Laut Autobahnpolizei e Mühldorf wurde ein 3er BMW mit Passauer Kennzeichen auf Höhe der Anschlussstelle Schwindegg entdeckt – erheblich beschädigt. Daraufhin wurde eine umfangreiche Absuche nach möglicherweise schwer verletzten Insassen durch die Feuerwehr eingeleitet, bei der auch Wärmebildkameras zum Einsatz kamen. Doch der Fahrer war nicht aus dem Wagen geschleudert worden, vielmehr dürfte er das Weite gesucht zu haben. Die Fahndung nach ihm läuft. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, erreicht die Autobahnpolizei unter Tel. (0 86 31) 3 67 33 10.



Schwere Verletzungen erlitten hat am Dienstag gegen 16.20 Uhr ein 31 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Erding bei einem Frontalzusammenstoß auf der Abzweigung der Staatsstraße Niederding–Erding auf die Flughafentangente Ost im Nordwesten von Erding. Laut Polizei wollte eine Landshuterin (28) mit ihrem Tesla von Niederding kommend nach links auf die FTO abbiegen. Dabei übersah sie den Ford des 31-Jährigen. Der erlitt beim Frontalzusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit und von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen werden musste. Der Schaden beläuft sich auf 40 000 Euro. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren. Die Kreuzung war für die Bergung längere Zeit komplett gesperrt. ham