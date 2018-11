Unfallfahrer geht drei Monate zu Fuß

Ein Prozess gestern am Amtsgericht Erding zeigte, welche Folgen eine Unfallflucht haben kann. Der 49-Jährige bat um Reduzierung der Geldstrafe und Führerscheinsperre.

Oberding/Erding – Welch drastische Folgen eine an sich lapidare Unfallflucht haben kann, hat ein Prozess gestern am Amtsgericht Erding gezeigt. Ein Lastwagenfahrer aus München hatte am 18. März dieses Jahres auf einem Firmengelände an der Freisinger Straße in Oberding beim Rückwärtsrangieren einen geparkten 3er BMW angefahren und nicht unerheblich beschädigt.

Obwohl der 49-Jährige von einer Zeugin auf den Schaden angesprochen worden war, machte er sich einfach aus dem Staub.

Daraufhin war dem Steuerberater ein Strafbefehl über 5000 Euro (50 Tagessätze zu je 100 Euro) sowie ein Führerscheinentzug für sechs Monate ins Haus geflattert. Gegen den legte der Münchner Widerspruch ein.

Zur Verhandlung war allerdings nur sein Verteidiger Martin Paringer erschienen, der deutlich machte, der Einspruch beschränke sich lediglich auf das Strafmaß. Paringer wies darauf hin, dass sein Mandant sechs Kinder habe, von denen vier in Ausbildung seien. Die Geldstrafe sei zu hoch. Auch bat er darum, die Führerscheinsperre zu reduzieren.

Richterin Michaela Wawerla zeigte sich kompromissbereit. Staatsanwältin Patricia Hargarten aus Landshut wies darauf hin, dass der Unfallfahrer von einer Zeugin angesprochen worden sei und zudem schon zwei Eintragungen im Verkehrsregister aufweise. Sie forderte 50 Tagessätze zu je 40 Euro sowie sechs Monate Führerscheinentzug. Paringer plädierte auf 40 Tagessätze a 40 Euro und lediglich drei Monate Führerscheinentzug. Die Fahrlizenzsperre orientiere sich üblicherweise am angerichteten Schaden. „Ich halte den mit 3500 Euro bei einem 13 Jahre alten Auto für deutlich zu hoch angesetzt, zumal keine detaillierte Rechnung vorliegt.“ Dem dreimonatigen Entzug schloss sich Wawerla in ihrem Urteil an, folgte bei der Geldstrafe aber dem Antrag Hargartens. Das Urteil ist rechtskräftig.