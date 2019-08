Haben Anwohner denAudi zerkratzt?

Eine Lehrerin parkte ihren Audi bei einem Bekannten und flog in den Urlaub. Als sie zurück war, fand sie den Wagen zerkratzt vor. Die Polizei ermittelt.

Klettham –Eine unliebsame Überraschung erlebte eine auswärtige Lehrerin, als sie nach ihrem Urlaub zu ihrem Auto zurückkam. Die Frau hatte ihren grauen Audi drei Wochen lang bei einem Bekannten an der Kattowitzer Straße in Klettham abgestellt. Das gefiel offenbar nicht jedem. Denn der Audi war rundherum verkratzt worden, wie die Polizei mitteilte. Außerdem hatte jemand die Luft aus dem rechten Vorderreifen gelassen. Am Auto hing zudem ein Zettel mit dem Hinweis, dass Auswärtige nicht in Erding parken sollten, da das die Anwohner störe. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (0 81 22) 968-0.

Gabi Zierz