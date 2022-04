Teures Wohnen lähmt die Betriebe

Von: Hans Moritz

Wirtschaftsförderin Julia Flötzinger hatte den Empfang perfekt organisiert, die Ergebnisse der Unternehmerbefragung stellte Dr. Paul Werner vor. © Hans Moritz

Mangelnder und zu teurer Wohnraum werden auch für die Wirtschaft in der Stadt Erding zu einem immer größeren Problem.

Erding - Beides verstärkt das Problem der Unternehmer, Fachkräfte zu finden. Dennoch gibt es in der Stadt eine größere Zahl an Betrieben, die noch heuer erweitern wollen. Das sind Ergebnisse einer Befragung, die am Montagabend beim Unternehmerempfang in der Stadthalle vorgestellt wurden. Rund 170 Besucher waren gekommen. Durch den Abend führte Wirtschaftsförderin Julia Flötzinger, die ihn auch organisiert hatte.



Die große Resonanz nahm Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) zum Anlass, der Auftaktveranstaltung zu wünschen, „dass aus ihr ein Kontinuum wird“. Gerade jetzt in der Krise müsse man in den Blick in die Zukunft richten, Dinge verbessern und Netzwerke knüpfen. „Gestalten wir den Wirtschaftsraum Erding gemeinsam“, appellierte er an die versammelten Unternehmer.



„Jahrelang haben wir hier nur Wachstum gekannt, aber auch wir werden kämpfen müssen“, meinte er mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Vor Ort bewältigen werde man die Krise nur können, „wenn wir zusammenarbeiten. Netzwerken wird zu einer herausragenden Aufgabe werden“. Gotz appellierte an die Besucher, sich auch künftig gesellschaftlich und ehrenamtlich zu engagieren.



An die Adresse der Betriebe sagte er: „Die Stadt Erding wird ein starker Investor in die heimische Wirtschaft bleiben.“ Dazu gehört für ihn auch neue Infrastruktur. „In zehn Jahren hat die Stadtbevölkerung um acht Prozent zugenommen, die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge aber um 26 Prozent.“



Er warb für den neuen Stadtteil im Fliegerhorst, für ihn eine „Melange aus Gewerbe, Wohnen und Grün“. Gerne berücksichtige man bei der Entwicklung die Bedürfnisse der Wirtschaft. Auch aus Eigennutz: „Die Gewerbesteuer ist unsere einzige Einnahmequelle für freiwillige Leistungen“, betonte der OB, der zum Schluss trotz allem dazu aufrief: „Optimismus ist angesagt.“



Mit Spannung erwartet wurden die Ergebnisse der 2021 vorgenommenen Unternehmerbefragung. Die stellte Dr. Paul Werner von der Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung (GEFAK) vor. 164 Betriebe, damit mehr als die Hälfte der Angeschriebenen, hatte an der Erhebung teilgenommen, laut Werner „ein sehr erfreulicher Wert“. Die Teilnehmer verträten 4500 Beschäftigte. Besonders groß sei die Resonanz im Klein- und Mittelstand (80 Prozent) gewesen.



Positiv bewertet wurden nach Angaben Werners die Nähe zu Kunden und Lieferanten, das Schulangebot, die Wohn- und Lebensqualität, das Sport- und Freizeitangebot sowie allgemein das gute Image der Stadt.



Eher schlecht bewertet wurden die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, von Wohnraum und Gewerbeflächen. Hier wurden auch die sehr hohen Preise moniert.



Handlungsbedarf sehen nach der Studie viele Unternehmen in den Bereichen besserer ÖPNV und nachhaltige(re) Energieversorgung. In diesem Zusammenhang wies Werner darauf hin, „dass die Umfrage vor dem Ukraine-Krieg stattgefunden hat“. Auch bei Leistung und Angebot der Stadtverwaltung sehen viele Chefs noch Luft nach oben.



Insgesamt scheint der Arbeitskräftebedarf in der Stadt groß zu sein. 44,3 Prozent bejahten diese Frage. 84 Prozent davon suchen Fachkräfte, 40 Prozent Auszubildende. Aber jedes dritte Unternehmen meldet auch den Bedarf an ungelernten Kräften an. Jeder vierte Betrieb sucht Hochschulabsolventen.



Als Hauptgründe, warum es mit Neueinstellungen oft nicht klappt, wurden zu teurer oder gar nicht erst vorhandener Wohnraum genannt. „Vor allem für Lehrlingen und Hochschulabsolventen ist das ein Problem“, so Werner. Erst an vierter Stelle hätten die Unternehmen die mangelnde Qualifikation der Bewerber genannt. Dies wurde als wichtiger Fingerzeig in Richtung Wohnungsbau in Erding bewertet.



Auch zu Corona wurden die Unternehmen befragt. 44 Prozent hatten Umsatzeinbußen zu verkraften, fast ebenso viele hielten diesen stabil. 13 Prozent setzten sogar mehr um. Homeoffice habe aber in den wenigsten Fällen dazu geführt, dass Büroflächen obsolet werden.



Spannend auch der Ausblick bis ins Jahr 2024. 26,3 Prozent der Befragten wollen zusätzliche Kräfte einstellen, 23,4 Prozent die Digitalisierung ausbauen. 16,2 Prozent planen eine Standorterweiterung, 21,6 Prozent beabsichtigen immerhin eine Modernisierung. Und fast jeder Fünfte bereitet eine Betriebsübergabe vor. Zusätzliche Standorte planen 13,8 Prozent, eine Verlagerung fassen nur 6,6 Prozent ins Auge. Und lediglich drei Prozent wollen Personal abbauen.



29 Prozent melden zusätzlichen Flächenbedarf an – vor allem Gewerbegrundstücke (53 %), Büro- (47 %), Lager- (26,5 %), Produktions- (16 %) sowie Verkaufsfläche (12 %). Insgesamt wurde ein Bedarf von über 220 000 Quadratmeter Fläche geäußert.



Die Studie gibt es auf www.erding.de unter dem Reiter „Wirtschaft“ (linke Spalte: „Standortdaten“).

ham