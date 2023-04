Bürokratie an der Milchtankstelle

Von: Uta Künkler

Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Maria Kratzer vom Huberhof in Eitting hält nichts davon, dass ihr Automat nun neben der Milch auch einen Kassenbon ausspucken muss. Über die neue Regelung kann sie nur lachen. © Roland Albrecht

Milchautomaten müssen künftig verpflichtend Kassenzettel drucken können. Die beschlossene Eich- und Bonpflicht ärgert Landwirte im Erdinger Land. Sie empfinden die Regelung als „reine Schikane“.

Landkreis – Am Eittinger Huberhof muhen die Kühe im Stall, direkt ums Eck fließt die Milch aus dem Zapfhahn. Geld einwerfen, Flasche drunterstellen, Knopf drücken – fertig. Regionaler lässt es sich nicht einkaufen als an der Milchtankstelle des von Familie Kratzer betriebenen Hofs. Und zwar rund um die Uhr.

Ein Service, den die Kunden seit zwei Jahren zu schätzen wissen. Doch jetzt wirft die EU den Landwirten Prügel zwischen die Beine. Sie fordert eine Eich- und Bonpflicht für die Automaten. Bis Januar haben Direktvermarkter wie die Kratzers noch Zeit für die Umstellung. Diese ist jedoch teuer – und in vieler Augen unsinnig.

Kassenzettel am Milchautomat: „Bürokratie-Wahn“

„Man ist froh, wenn es eine funktionierende regionale Vermarktung von Lebensmitteln gibt und baut dann bürokratische Hürden auf, mit denen man die Leute wieder vergrämt“, kritisiert Gerhard Stock, Geschäftsführer des Erdinger Kreisverbands im Bayerischen Bauernverband. Er könne über die akribische Regelung nur den Kopf schütteln – und spricht von „Bürokratie-Wahn“ und einer „Lachnummer“.

Eichpflicht für Milchtankstellen

Die Eichpflicht besteht seit Anfang 2023. Bis Jahresende haben die Betreiber noch Zeit, ihre Anlagen in einen messrechtskonformen Zustand zu bringen. Dann endet eine Übergangsfrist und das zuständige Eichamt prüft die Anlagen regelmäßig.

Zusätzlich verlangt das Eichrecht auch Belegdrucker für Milchtankstellen. Mit denen können sich die Kunden Kassenbons ausstellen lassen, die den Preis und die genaue Milchmenge ausweisen. Doch die Umstellung ist eine technische Herausforderung. Gerade ältere Geräte müssen teilweise kostenintensiv ertüchtigt werden.

Umstellung der Milchautomaten kommt Landwirte teuer

Wer Pech hat, muss einen neuen Automaten anschaffen – Kostenpunkt rund 15 000 Euro. Ganz so hart trifft es Martin Wegmann aus Stadl, Gemeinde Taufkirchen, zwar nicht. Aber günstig kam den Landwirt die Umstellung seiner Milchtankstelle dennoch nicht. Weil nach dem Einbau der Eichanlage und dem Software-Update die Haupt-Platine einen Schaden genommen hat, habe ihn die Umrüstung am Ende vom Lied 2500 Euro gekostet.

Eine Summe, die durch die Anlage kaum hereinzuwirtschaften sei, sagt Wegmann, der in seinem Hofladen auch Eier, Käse, Saison-Gemüse, Kartoffeln und Fleisch verkauft. Pro Liter verlangt er für seine frisch gezapfte Milch 1,20 Euro – das Doppelte von dem, das er von der Molkerei bekäme. Von den damit erwirtschafteten 60 Cent muss er jedoch die jährliche Eichung, die Kühlung und die Reparaturen bezahlen. Da bleibe nicht mehr viel übrig, um das Geld für die Umrüstung wieder in die Kasse zu bekommen.

Bonpflicht im Hofladen: „Kein Mensch braucht die Belege“

Für ihn seien mit der neuen Eich- und Bonpflicht eindeutig mehr Nachteile verbunden als Vorteile. „Wir regulieren uns noch zu Tode“, schimpft er. Denn die Kunden wüssten am Ende sowieso nicht, wohin mit dem Stück Papier, das ihnen bescheinigt, dass sie soeben 2,40 Euro für zwei Liter Milch ausgegeben haben. „Oft hängen die Zettel noch am Automaten oder liegen auf dem Boden“, berichtet Wegmann. Der Rest wandere in den bereitgestellten Papierkorb.

Ähnlich erlebt es Maria Kratzer in Eitting. „Kein Mensch braucht die Belege“, meint sie. Auf der anderen Seite würden das Beschaffen und Einsetzen der Rollen Druckpapier für die Landwirte wieder nur etwas mehr Arbeit und Kosten verursachen.

Milch wird so oder so nicht schwarz verkauft

„Die Leute befürchten, dass wir am Automaten die Milch schwarz verkaufen“, sagt Kratzer und erklärt: „Das ist gar nicht möglich.“ Der Zähler in der Anlage dokumentiere jeden Milliliter haargenau, damit die Milchbauern ihren Gewinn auch ordnungsgemäß versteuern. „Damit haben wir doch unsere Schuldigkeit gegenüber dem Finanzamt getan“, meint Kratzer. Da brauche es keine zusätzlichen Bons. „Für mich ist das reine Schikane.“