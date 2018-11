Weekend Club bleibt vorerst offen

Urteil noch nicht vollzogen – Hoffen auf rasche Genehmigung

von Hans Moritz schließen

Der Weekend-Club am Volksfestplatz bleibt vorerst geöffnet. Die Geschäftsführer David Ritter und Tom Sitter werden daher am morgigen Freitag und am Samstag aufsperren. Von 22 bis 5 Uhr ist regulärer Betrieb. Dies dürfte auch für die kommenden Wochenenden gelten.