In Einsatz für soziale Gerechtigkeit

Von: Gerda Gebel

Teilen

Die Kreisgeschäftsstelle des VdK mit mehr als 7000 Mitgliedern führt seit kurzem Zeynep Gencer. © Gerda Gebel

Zeynep Gencer (42) leitet die Kreisgeschäftsstelle Erding des Sozialverbands VdK.

Erding – Mehr als 7000 Mitglieder in 14 Ortsverbänden vertritt der Sozialverband VdK im Landkreis Erding. Die Kreisgeschäftsstelle in Erding steht seit 1. Dezember 2022 unter neuer Leitung, Zeynep Gencer hat die Nachfolge von Anne Dinkel (verheiratete Kirchner) angetreten und ist in ihrer neuen Stellung bereits voll angekommen.

Von Hannover nach Bayern hat es Gencer mit Mann und Tochter bereits vor einem Jahr gezogen, als ihr Mann eine Ingenieursstelle in München antrat. Die studierte Juristin war lange in der Jugendverbandsarbeit tätig und nach der Elternzeit auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Für sie war die Stelle beim VdK ein Glücksfall, wie sie erzählt: „Hier kann ich mich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und mit Menschen arbeiten“, betont die 42-jährige.

Als Tochter türkischer Gastarbeiter sei es ihr sehr wichtig, in der Gesellschaft dazuzugehören und sie zu gestalten, so Gencer.

Mithilfe der Kollegen konnte sich die neue Kreisgeschäftsführerin gut in ihre vielfältigen Aufgaben einarbeiten, wie sie berichtet. Dazu gehören neben sozialrechtlichen Beratungen auch die Interessenvertretung gegenüber Politik und Presse, Gremienarbeit mit Stadt und Landkreis, Organisation von Veranstaltungen und Vorträgen über Themen wie Behinderung. In der Personalführung liegt ihr auch die Fürsorge für die Mitarbeiter am Herzen: „Wir sind ein Team.“ Ansprechpartner ist die Chefin auch für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die eine wichtige Rolle innehaben: „Sie fungieren als Brücke zu den Mitgliedern und repräsentieren den VdK nach außen.“

Hervorgegangen ist der Sozialverband aus dem Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, der sich um die Belange der Kriegsbeschädigten, Witwen und Waisen kümmerte. Naturgemäß hat sich die Struktur der Mitglieder über die Jahre gewandelt, heute vertritt der Verband die Rechte von Rentnern, Menschen mit Behinderung, chronisch Kranken, Pflegebedürftigen und deren Angehörigen, Familien, älteren Arbeitnehmern und Arbeitslosen, aber auch von Kindern. „Hier stehen die Themen Grundsicherung und Kinderarmut im Fokus“, erklärt die Juristin. Der Verband bietet für seine Mitglieder eine qualifizierte Rechtsberatung in allen Fragen des Sozialrechts und unterstützt bei Anträgen.

Die soziale Ausrichtung wird auch intern gelebt, wie Gencer bestätigen kann: „Es gibt viele Frauen in Führungspositionen, dazu kurze Wege bei Fragen und Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.“ So kann sie ihre dreieinhalbjährige Tochter Ülkü auch ausnahmsweise ins Büro mitnehmen, wenn kurzfristig die Kinderbetreuung ausfällt, oder ins Homeoffice ausweichen. Dankbar ist sie dabei nicht nur ihrem Arbeitgeber, sondern auch ihrem Mann für die Unterstützung ihrer Arbeit.

Neben den sozialrechtlichen Beratungen bietet der Verband seinen Mitgliedern auch Freizeitaktivitäten an. „Das ist sehr wichtig, wenn die Menschen beim Renteneintritt plötzlich keine Aufgabe mehr haben oder die Gefahr der Vereinsamung im Alter droht“, sagt Gencer und verweist auf regelmäßige Badefahrten, Treffen zum Kegeln oder Ratschen, aber auch größere Ausflüge und Reisen. Auch die Feiern zu Weihnachten und zum Muttertag werden von den Mitgliedern gern genutzt für Austausch und Begegnung.

Die neue Kreisgeschäftsführerin möchte die Menschen ermuntern, sich bei sozialrechtlichen Problemen professionelle Hilfe zu suchen. „Wir können zwar nicht gesundheitlich helfen, aber auf rechtlicher Seite oft Möglichkeiten aufzeigen, die weiterhelfen“, sagt sie. Die Mitarbeiter des VdK unterliegen der Schweigepflicht.

Kontakt: www.vdk.de/kv-erding, Tel. (0 81 22) 89 85 52