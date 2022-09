Erdinger Schlagerparty bringt gut 14 000 Euro

Hospizverein freut sich über Hälfte des Spendenerlöses

Von Wolfgang Krzizok

Christian Herrmann ist überwältigt: 14 500 Euro sind heuer bei seiner Schlagerparty in Erding gespendet worden. Die Hälfte bekommt der Hospizverein.

Erding – „Ich bin begeistert und überwältigt“, sagte Christian Herrmann, Veranstalter der Schlagerparty in Erding, als er alle Spenden addiert hatte: 14 500 Euro waren zusammengekommen, die zu gleichen Teilen an die Kinderkrebshilfe Mainz und den Hospizverein Erding gehen.

Zum neunten Mal fand die Schlagerparty heuer auf dem Feneberg-Gelände im Erdinger Westpark statt. Dort treten seit Jahren viele Schlagersänger aus dem deutschsprachigen Raum kostenlos für den guten Zweck auf. Vor, während und auch noch nach der Veranstaltung wurden Spenden gesammelt, und so großzügig wie heuer waren die Menschen noch nie. „Wir sind immer noch gerührt“, bekannten Christian Herrmann und seine Frau Andrea, als sie den Spendenscheck in Höhe von 7250 Euro an den Hospizverein Erding überreichten. Noch einmal dankten sie ausdrücklich „allen Künstlern und allen Spendern für ihr großes Herz“.

Dr. Johannes Schollen, Vorsitzender des Hospizvereins, freute sich sehr über die Zuwendung: „Ich bin sehr dankbar dafür.“ Die vielen ehrenamtlich Tätigen bräuchten dringend finanzielle Unterstützung. So gebe es beispielsweise eine große Nachfrage nach Schulungen und Fortbildungen für die Hospizbegleiter. „Dafür brauchen wir Referenten, und die müssen bezahlt werden“, sagte Schollen. Viele Vereine hätten Nachwuchssorgen, beim Hospizverein sei dies nicht der Fall. „Bei uns sind die Kurse für nächstes Jahr schon wieder voll. Es besteht ein großes Interesse, die Patienten zu begleiten.“

„Unser nächstes großes Ziel ist jetzt der 15. Juli 2023“, kündigte Christian Herrmann abschließend an. „Da steigt – erstmals beim Autohaus Hans Maier – die zehnte und in dieser Form letzte Schlagerparty.“ Ob er sich endgültig zurückzieht, ließ Herrmann offen: „Vielleicht gibt’s dann was anderes.“