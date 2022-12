Stets das Wohl der Kinder im Blick

Von: Gabi Zierz

Freuen sich, Familien in Notlagen helfen zu können: Brücke-Geschäftsführerin Barbara Huber und Sozialpädagoge Goran Markovic. © Gabi Zierz

Sie ist der Rückhalt vieler Kinder und Jugendlicher im Landkreis: die Brücke Erding. Ein Portrait.

Erding - Sei es in der Sozialarbeit an vielen Schulen oder in Familien, denen die Sozialpädagogen des Vereins zur Seite gestellt werden, weil diese – aus den unterschiedlichsten Gründen – alleine nicht mehr zurecht kommen. Die soziale und finanzielle Not, die die Mitarbeiter dort erleben, kann durch Spenden verringert werden. Deshalb unterstützt das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ den Verein seit Jahren.



Dank dieser Hilfe konnte die Brücke einen Nothilfefonds schaffen. Davon profitiert beispielsweise eine Familie mit fünf Kindern. Der Vater ist Alleinverdiener, die Mutter nach der Geburt des jüngsten Sprösslings in Elternzeit. Die Kinder haben seit langem keine neue Kleidung mehr bekommen und brauchen dringend Winterjacken und Schuhe. Dies ist dank „Licht in die Herzen“ möglich.



Winterkleidung, die Erstausstattung für die Schule oder ein Lebensmitteleinkauf: Darauf kann eine andere Familie hoffen, die die Brücke betreut. Zu fünft lebt sie in beengten Verhältnissen. Die Mutter ist psychisch krank und nicht in der Lage, die Familie zu versorgen. Die Hauptlast trägt ihr Ehemann, der neben seinem Teilzeitjob allmählich an seine Grenzen stößt.



Goran Markovic ist regelmäßig bei der Familie zuhause. Der Diplom-Sozialpädagoge ist einer von drei Brücke-Mitarbeitern, die sich um diese Familien, vor allem um die Kinder, kümmern. Er schaut, dass sie aus der beengten und oftmals chaotischen Wohnsituation herauskommen und durch sportliche Aktivitäten oder andere Hobbys gestärkt werden. Auch die Nachmittagsbetreuung in der Schule ist hier wichtig. Der 53-Jährige will verhindern, dass die Kinder daheim vor dem Fernseher oder am Handy „geparkt“ werden, damit sie ruhig sind. „So geht’s halt nicht“, sagt Markovic. Er berät, motiviert, unterstützt und stellt auch den Kontakt zu Psychologen her, wenn er sieht, dass die seelische Gesundheit gefährdet ist.



Die Brücke kann dabei auf die Jugendsozialarbeit bauen, die sie seit Jahren an vielen Schulen im Landkreis leistet. Hier werden die Folgen der Pandemie offensichtlich. Oft seien es Kleinigkeiten, die für Kinder zum großen Problem werden, weil sie das soziale Miteinander in den Schulen verlernt haben, sagt Brücke-Geschäftsführerin Barbara Huber. „Manche sind zurückgezogen, traurig, andere wütend. Es ist wichtig, dass wir da sind, um vieles aufzufangen“, betont sie und berichtet von Warteschlangen, die sich in den Pausen vor dem Brücke-Beratungszimmer in den Schulen bilden.



„Uns fällt generell auf, dass psychische Erkrankungen zunehmen“, sagt Huber, sei es bei Kindern und Jugendlichen oder deren Eltern. Auch diese belasteten das Familiensystem und würden die Abnabelung verhindern.



In der Regel betreut die Brücke Erding die Familien sechs Monate bis zwei Jahre. Meist wenden sich hilfesuchende Eltern an den Verein oder das Jugendamt. Das beauftragt dann die Brücke und entscheidet, welche Maßnahme sinnvoll ist. Das Ziel: Die Kinder sollen nach Möglichkeit in der Familie bleiben können. Die Arbeit des Vereins wird nach Stunden abgerechnet.



Dank der Spenden von „Licht in die Herzen“ kann die Brücke vielfältige Unterstützung leisten. Dazu kann auch der Kauf eines Bettes gehören, wenn gerade Volljährige ausziehen. „So erleichtern wir jungen Menschen den Start ins Leben“, sagt Huber und betont: „Alle Ausgaben werden mit Belegen centgenau abgerechnet.“ Das ist beim Lebensmitteleinkauf nicht anders. Dabei geht Markovic mit der Familie gemeinsam in den Supermarkt, denn „es ist wichtig, haushalten zu lernen“, so Huber.



Grundsätzlich prüft die Brücke die Bedürftigkeit, wenn Familien Unterstützung brauchen. Die Zahl dieser so genannten Einzelfallhilfen steigt. „Die Not wird erst sichtbar, wenn man in die Familien hineingeht“, weiß sie. Nach außen werde oft der Schein gewahrt. Aber bei genauerem Hinsehen „siehst du manches, das ist unglaublich. Und wenn sich dann was bessert, ist das auch unglaublich“, sagt Huber zufrieden. Die Rückmeldungen, die die Brücke-Mitarbeiter erfahren, sind stets positiv.



Licht in die Herzen:

Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt die Arbeit der Brücke Erding im Landkreis. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.

zie