Verheerend verwirrende Signale: die aktuellen Corona-Regeln

Von: Timo Aichele

Teilen

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Quarantäne-Ende ohne Freitesten, das Aus der Impfpflicht für alle, nicht aber für Krankenschwestern und Altenpfleger - dieser Regel-Wirrwarr macht die Bekämpfung der Pandemie nur schwerer. Kommentar.

Erding - Freiheit oder Vorsicht? Eigenverantwortung oder Pflicht? Beide Extreme finden sich derzeit in den Corona-Regeln wieder. Diese Widersprüche sind frustrierend.

Vor allem für Krankenschwestern und viele weitere, für die die Spritze nun verpflichtend ist, während sie sich auch um ungeimpfte Infizierte kümmern dürfen. Für die Zurückhaltenden, die beim Einkaufen noch freiwillig Maske tragen, weil sie genau wissen: Spätestens im Herbst schlägt die nächste Virus-Welle über uns zusammen. Für die momentan besonders zahlreichen Covid-Kranken, die am eigenen Leib erfahren, dass die vermeintlich harmlose Omikron-Variante ziemlich hart zuschlagen kann.

Der Grund für dieses Kommunikationschaos liegt – abgesehen von individuellen Patzern (Lauterbachs Quarantäne-Pirouetten und Holetscheks Relativieren der Impfpflicht) – in der Koalitionslogik in Berlin und München. „Team Vorsicht“ wird vom jeweils kleinsten Koalitionspartner in Geiselhaft genommen. Weder die FDP im Bund noch die Freien Wähler im Freistaat haben ihren Freedom Day durchsetzen können. Stattdessen werden nun faule Kompromisse in Gesetze gegossen.

Wie schon in den zwei Pandemie-Jahren zuvor gibt die Politik den Ungeduldigen nach, anstatt die Bevölkerung für die nächste Welle zu wappnen. Das Hickhack um die Impfpflicht dreht sich juristisch mehr um die Pflicht als um Sinn oder Unsinn der Impfung. Und dass die Quarantäne neuerdings ohne Freitestung (nicht einmal ein Schnelltest ist nötig) verlassen werden kann, lässt Corona harmloser erscheinen als es wirklich ist. Beides sind verheerend unklare Signale.