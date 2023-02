Verkaufsoffene Sonntage: Mit dem Gratis-Bus zum Shoppen

Immer viel los ist bei den verkaufsoffenen Sonntagen in Erding - so wie hier bei den Gewerbetagen 2022. © Hans Moritz

In der Erdinger Altstadt wird heuer das maximal mögliche Kontingent von vier verkaufsoffenen Sonntagen wieder ausgeschöpft.

Der Beschluss im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrates am Dienstagabend erging einstimmig. Den Antrag hatte das Händler-Netzwerk Ardeo gestellt.



Die Termine und ihre für eine Genehmigung erforderliche „Anlassbezogenheit“ stellte Julia Flötzinger-Wilson vom Stadtmarketing vor: zunächst am 26. März im Zuge eines Streetfood-Festivals eines externen Anbieters.



Am 7. Mai findet der traditionelle Kreuzmarkt statt, an dem viele Fieranten in der Innenstadt vertreten sind. Ardeo wird hier für ein buntes Rahmenprogramm sorgen.



Am 15. Oktober ist der ebenfalls traditionelle Kirchweihmarkt angesetzt. Ardeo hat laut Flötzinger-Wilson angekündigt, wieder ein Brauchtum-orientiertes Rahmenprogramm zu organisieren. Zuletzt waren an diesem Tag die Trachtler vom Verein Edelweiß Stamm Erding aufgetreten.



Und am 26. November flankiert ein verkaufsoffener Sonntag die Eröffnung des Christkindlmarktes.



OB Max Gotz (CSU) betonte: „Mit den verkaufsoffenen Sonntagen wollen wir den Geschäften in der Innenstadt keinen Wettbewerbsvorteil verschaffen, sondern, im Gegenteil, einen Nachteil ausgleichen. Denn in der Pandemie hat der Onlinehandel noch einmal zugelegt.“ Er finde es nicht gut, „dass Deutschland da jetzt sogar die USA überholt hat“. Und noch ein bedenklicher Trend habe sich verstärkt: „Immer öfter lassen sich die Kunden im Handel vor Ort beraten, um dann online zu bestellen.“ Die verkaufsoffenen Sonntage in Erding würden immer „hervorragend angenommen“.



Der frühere Wirtschaftsreferent Rainer Mehringer (FW) versuchte gleich präventiv, Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Er berichtete von früheren Marktsonntagen, „dass mir nicht aufgefallen ist, dass das Personal in die Geschäfte gezwungen wurde“. Er habe auch keinerlei Kritik seitens der Beschäftigten vernommen. Auch er sehe „keinen Wettbewerbsvorteil, sondern allenfalls einen Ausgleich“.



Auch der – bislang kritische – Stephan Treffler (ÖDP) sah in den Sonntagen nun einen Gewinn für den Handel.



Cornelia Ermeier (Grüne) regte an, den Stadtbus zu bewerben, um in die Innenstadt zu kommen, in der dann wegen Fieranten und Veranstaltungen viele Parkplätze nicht zur Verfügung stehen. Gotz griff die Anregung auf und ging noch einen Schritt weiter: „Ich schlage vor, dass wir den Stadtbus an den verkaufsoffenen Sonntagen gratis fahren lassen beziehungsweise einen Shuttleservice zum Volksfestplatz als Großparkplatz einrichten.“ Das sei dann zugleich Werbung für den ÖPNV – wie an den Adventssonntagen. Die Kosten für die Stadt seien überschaubar.



Die Fraktionen prüfen die Ideen nun intern, noch im Februar könnte dann bereits eine Entscheidung fallen. ham