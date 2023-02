Jahrzehntelange Tradition geht zu Ende: Café Krönauer wird verkauft - für knapp zwei Millionen Euro

Von: Gabi Zierz

Ein Hingucker ist das türkisfarbene Krönauer-Haus an der Langen Zeile. Jetzt steht es zum Verkauf. © Gabi Zierz

Die jahrzehntelange Tradition des Café Krönauer ist zu Ende. Jetzt steht das Wohn- und Geschäftshaus an der Langen Zeile in Erding zum Verkauf.

Erding – Es ist eine Immobilie in Erdings bester Lage: das Krönauer-Haus an der Langen Zeile in der Innenstadt. Jetzt steht das Wohn- und Geschäftshaus, in dem im Erdgeschoss bis vor drei Jahren das traditionsreiche Café beheimatet war, zum Verkauf. Immobilienmakler Patrick Kanzelsberger hat es exklusiv im Angebot – für knapp zwei Millionen Euro.

Jahrzehntelange Tradition geht zu Ende: Café Krönauer wird verkauft

Mit dem Verkauf ist das Ende des Kaffeehauses besiegelt, das dort seit 1978 beheimatet war. Die Entscheidung ist Christoph Krönauer, seit 1996 in der Verantwortung, nicht leicht gefallen. Er weiß um die Tradition, die das Café hat. Sein Großvater Otto Krönauer hatte 1935 den Grundstein für ein Kaffeehaus gelegt, das seine Eltern Helmut und Genoveva 1978 am heutigen Standort aufbauten. „Ich hätte den Erdingern das Kaffeehaus gerne wiedergegeben, wenn es irgendwie gegangen wäre“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber: „Es noch mal zum Kaffeehaus werden zu lassen, ist gar nicht so leicht.“

Der 61-jährige Konditormeister ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Auch deshalb stellte er bereits vor drei Jahren mit Beginn der Pandemie den Café-Betrieb ein und setzte ganz auf den Straßenverkauf. Damit war dann im vergangenen Dezember Schluss.

Jahrzehntelange Tradition geht zu Ende: Cafe in Erding steht jetzt zum Verkauf

Christoph Krönauer hatte damals noch die Hoffnung, dass sich ein Nachfolger finden wird, der das Café weiterbetreibt. Es habe auch viele Bewerber gegeben, darunter einige namhafte, „aber vielen ist das Café in der momentanen Zeit zu groß“, sagt er mit Blick auf den Personalmangel in der Gastronomie.

Den Café-Bereich im Erdgeschoss hatte zwischenzeitlich die Firma Gienger für ihre Badausstellung angemietet. Sie werde gerade abgebaut und ziehe Ende März aus, kündigt Krönauer an.

Cafe wird verkauft - Haus beherbergt 120 Quadratmeter

Das Haus beherbergt das Café im Erdgeschoss (120 Quadratmeter), im Keller befinden sich Backstube, Kunden-Toiletten und Lager. In den drei Obergeschossen gibt es drei Wohnungen. Eine davon bewohnt Krönauer mit Frau und Tochter noch selbst, zwei sind vermietet.

Laut Objektbeschreibung hat das Haus eine Wohnfläche von 320 Quadratmetern, das Grundstück ist 286 Quadratmeter groß. Dazu gehört eine Außenfläche im hinteren Bereich, die ebenfalls gastronomisch genutzt werden kann. Seit einigen Tagen wird das Krönauer-Haus bei Kanzelsberger Immobilien angeboten und ist damit in Erding bekannt geworden. Erste Begehungen hätten auch schon stattgefunden, erklärt Krönauer.