Für Radler gelten 1,6 Promille – auch in der Probezeit

Wenn man trinken will, fährt man lieber mit dem Radl – da liegt die Alkoholgrenze bei 1,6. Ob das Sinn macht, oder ob die Grenze zu hoch ist, lesen Sie hier.

Erding – Das Herbstfest ist in vollem Gange, das Bier fließt in Strömen. Das Auto muss ab einem 0,5 Promille Blutalkohol stehen gelassen werden – das ist allgemein bekannt. Aber wie sieht es mit Trunkenheit am Radlenker aus? Wir haben beim stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Erding, Harald Pataschitsch, nachgefragt. Seine Auskunft: „Ab 1,6 Promille ist dann auch der Lappen sicher weg. Bei Ausfallerscheinungen kann es sogar schon ab 0,3 Promille kritisch werden“, erklärt Pataschitsch, „Das Fahrrad betrunken zu schieben, ist, solange man sich gesittet verhält, jedoch kein Problem.“

Diese hohe Promillegrenze gelte auch für Fahranfänger. „Es macht keinen Unterschied, ob man sich noch in der Probezeit befindet oder nicht. Die gilt nur für Kraftfahrzeuge und das ist das Fahrrad laut Straßenverkehrsgesetz nicht.“

Keine Unfälle wegen Trunkenheit auf dem Radl

Laut Statistischem Bundesamt steigt die Anzahl der im Straßenverkehr getöteten Fahrradfahrer. Daher wird immer wieder gefordert, die Promillegrenze von 1,6 auf 1,1 oder noch weiter herabzusenken. Davon hält der Erdinger Polizist aber nicht viel: „Ich befürchte, dass dann viele Menschen nicht mehr mit dem Rad, sondern mit dem Auto fahren, wenn die Grenze relativ ähnlich wird, und das ist wirklich viel gefährlicher. Für die Allgemeinheit und auch den Fahrer selbst.“

Die Erdinger seien „meistens vernünftig genug und gehen zu Fuß. Es gibt sicher Ausnahmen, aber bis jetzt gab es keine Unfälle durch Trunkenheit am Lenker“, sagt Pataschitsch. In der Geschichte der Polizeiinspektion Erding sei nur ein einziger Fall bekannt, in dem einem unbelehrbaren Wiederholungstäter notgedrungen sogar das Radfahren verboten wurde.

Olivia Rademacher

