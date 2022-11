Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Münchnerin fährt in Gegenverkehr und ins Auto eines Erdingers

Von Hans Moritz

Ein 50 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Erding ist bei einem Unfall am Mittwochabend in Markt Schwaben verletzt worden. Verursacherin ist eine Münchnerin. Der Schaden ist hoch.

Markt Schwaben/Erding - Zum Hergang teilt die Polizei Poing mit, dass die 70-Jährige aus München auf der Staatsstraße von Markt Schwaben in Richtung Anzing unterwegs gewesen sei, als sie mit ihrem VW Tiguan gegen 19.30 Uhr kurz vor dem Ortsausgang auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort nahte in diesem Moment der 50 Jahre alte Erdinger am Steuer eines VW Polo. Beim Frontalzusammenstoß, bei dem die Airbags auslösten, wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von mindestens 45 000 Euro aus. Beide Wracks mussten abgeschleppt werden.



Die Fahrer kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Markt Schwaben rückte mit 20 Mann aus. Die Straße musste für eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die sich unter Tel. (0 81 21) 9 91 70 melden sollen. ham