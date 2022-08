Mann vermisst: Polizei sucht in ganz Bayern - Führt Spur ins Münchner Umland?

Von: Hans Moritz

Seit 16. August gilt Maximilian Feckl als vermisst. Daheim ist er im Chiemgau. Es gibt aber auch eine Verbindung nach Erding. © Polizei

Die Polizei sucht einen Rentner in ganz Bayern. Die Spur könnte auch nach Erding führen. Wer hat Maximilian Feckl (70) gesehen?

Erding/Traunstein - Bereits seit 16. August gilt Maximilian Feckl (70) aus Siegsdorf (Kreis Traunstein) als vermisst. Zuletzt wurde er in Arzberg (Kreis Wundsiedel) gesehen. Von dort wollte er zurück nach Hause fahren, kam aber nie im Chiemgau an. Daraufhin wandten sich die Angehörigen an die Polizei.

Mann aus Bayern vermisst: Er kam nie in Chiemgau an

Da Feckl auch nach Erding Verbindungen hat, könnte er sich laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord auch hier aufhalten. Feckl ist 1,67 Meter groß und trägt grau-weiß meliertes Haar. Er ist von kräftiger Statur und trug zuletzt ein schwarzes T-Shirt, eine kurze graue Hose und ein Augsburg-Cap. Hinweise an die Polizei Traunstein unter Tel. (08 61) 9 87 30 oder an jede andere Polizeidienststelle. ham

