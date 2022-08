Verschont geblieben: Kein Hochwasser im Erdinger Land

Von: Hans Moritz

Klappe auf: Aufgrund der starken Regenfälle öffnete das Wasserwirtschaftsamt ein Segment des Erdinger Stadtwehrs, das die Innenstadt vor Hochwasser schützt. Ein Teil der Sempt wird hier in den Fehlbach übergeleitet. © Hans Moritz

An Warnungen hat es nicht gemangelt, und in der Tat ging am Freitag und Samstag jede Menge Regen über dem Landkreis Erding nieder. Zu dem befürchteten Hochwasser kam es jedoch nicht.

Erding - Alle Pegel blieben deutlich unter der ersten Meldestufe. Die Feuerwehren wären gerüstet gewesen, mussten aber nur vereinzelt zu Unwettereinsätzen ausrücken.



Der für die Stadt Erding relevante Pegel der Sempt bei Berg nahe Wörth zeigte bis Freitagabend einen Wasserstand von rund 65 Zentimetern an. Seinen höchsten Wert erreichte er Samstagmittag mit einem Meter. Danach fiel er wieder auf rund 75 Zentimeter. Die erste Meldestufe liegt bei 1,25 Metern. Am Erdinger Stadtwehr, das Sempt und Fehlbach trennt, wurde vorsorglich eine Klappe geöffnet, hier stieg der Pegel nur minimal auf knapp 2,50 Meter an. Der Wasserstand der Gfällach bei Oberding kletterte am Samstag von 35 auf kurzzeitig 50 Zentimeter an.



Die Feuerwehren mussten nur drei Mal ausrücken. Am Samstag gegen 5.30 Uhr in der Früh drohte an der Kreisstraße ED 20 bei Buch ein Baum zu fallen, in der Nacht auf Sonntag traf auf der Schlossallee bei Altenerding ein Ast ein Fahrzeug. Ebenfalls Samstagfrüh musste die Feuerwehr Mittbach einen Keller leerpumpen.



Dennoch waren die Wehren in erhöhter Alarmbereitschaft. Erdings Stadtbrandmeister Stephan Stanglmaier teilt mit, dass man deswegen am Freitag eine überörtliche Waldbrandübung abgesagt habe. Im Gerätehaus wurden mehrere Pumpen einsatzklar gemacht und ein Container mit Sandsäcken bereitgestellt. Nachschub stand im Feuerwehr-Sondergerätelager bereit. ham