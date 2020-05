Versuchter Mord: Erdinger Masskrug-Schläger muss ins Gefängnis

Versuchter Mord: Das Landgericht Landshut hat am Dienstagnachmittag einen Erdinger Masskrug-Schläger zu vier Jahren Gefängnis verurteilt.

Erding/Landshut–Versuchter Mord – gegen diesen schweren Tatvorwurf argumentierten am gestrigen Dienstag zwei Rechtsanwälte erfolglos an. Die Verteidiger des Masskrug-Schlägers vom Erdinger Herbstfest 2019 versuchten vor dem Landgericht Landshut, die Tat ihres Mandanten als reine gefährliche Körperverletzung darzustellen. Die 1. Strafkammer folgte dem aber nicht und verurteilte den 28-jährigen Erdinger, der seit der Tat Ende August 2019 in Untersuchungshaft sitzt, zu vier Jahren Gefängnis. Gleichzeitig hat sich der Leiharbeiter und zweifache Vater zur Zahlung von 20 000 Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz verpflichtet.

„Wir sind weit entfernt davon, Masskrugschläge als etwas Folkloristisches abzutun“, erklärte Vorsitzender Richter Markus Kring bei der Urteilsverkündung. Hier seien die Mordmerkmale erfüllt. Laut Kring lagen sowohl Heimtücke als auch bedingter Tötungsvorsatz vor – das heißt, der 28-Jährige hatte den Tod des Mannes zumindest in Kauf genommen.

Drei Hiebe, bis das Glas zerbrach

„Ein Masskrug hat eine höhere Bruchfestigkeit als der menschliche Schädel“, sagte der Vorsitzende Richter. Dreimal hatte der Täter massiv mit dem Masskrug auf den Kopf eines 35-jährigen Münchners eingeschlagen – bis das Glas zerbrach und der Kontrahent bewusstlos am Boden lag. Die nur wenige Sekunden dauernde Attacke erfolgte von hinten und ohne Ankündigung. In einem Überwachungsvideo aus dem Stiftungszelt war das für alle Prozessbeteiligten deutlich zu sehen. In einem kurzen Wortgefecht hatte der zum Tatzeitpunkt mit mindestens einem Promille Alkohol betrunkene 28-Jährige gedroht: „Dann mach’ ich dich kalt.“

„Es war nur ein glücklicher Zufall“, ermahnte Kring den Täter, dass die Verletzungen des Mannes nicht lebensbedrohlich waren. Der Münchner kam mit einem mehrfachen Nasenbeinbruch und einer Gehirnerschütterung davon. Weitere Folgen waren teils heftige Kopfschmerzen, ein Trauma, wegen dem sich der 35-Jährige psychotherapeutisch behandeln lässt, und ein Tinnitus bis heute.

Mord sei das einzige Delikt, bei dem es keinen Spielraum für die Bemessung der Strafe gebe, sagte Kring. Es gehe hier aber um versuchten Mord mit zum Glück nicht lebensgefährlichen Verletzungen. Der Angeklagte sei geständig und nicht vorbestraft.

20 000 Euro Schmerzensgeld

Zu seinen Gunsten sprach auch das Zustandekommen des Täter-Opfer-Ausgleichs zu Beginn dieses zweiten Verhandlungstages. Zunächst standen eine Forderung von 20 000 Euro und ein Angebot von 15 000 Euro gegenüber. Die Summe muss sich der Verurteilte nach eigenen Angaben in der Familie leihen.

Nach der Vereinbarung sind damit alle Ansprüche des Opfers gegenüber dem Masskrug-Schläger abgegolten. Er wolle einen Abschluss finden und sich nun auf seine Therapie konzentrieren, sagte der Geschädigte, der von Richter Kring in den Zeugenstand gebeten worden war. „Mir ist letzte Woche präsent geworden, dass durch das Verfahren auch die Familie des Angeklagten betroffen ist“, erklärte der 35-Jährige. Er dankte den Familienangehörigen, da nur durch ihren Rückhalt eine Schmerzensgeldzahlung möglich sei.

Seine Großmutter sei ihm eine große Stütze. „Jeder macht Fehler im Leben“, habe sie ihm gesagt. „Daher habe ich mich entschlossen, Ihre Entschuldigung anzunehmen“, erklärte der Münchner an den Angeklagten gewandt. An dieser Stelle konnte die im Publikum sitzende Lebensgefährtin des 28-Jährigen ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Staatsanwältin Nina Wittig beeindruckte das weniger. Sie habe eher den Eindruck gewonnen, dass bei dem Angeklagten „das Selbstmitleid ausgeprägter ist als das Mitleid für den Geschädigten“, erklärte sie in ihrem Plädoyer und forderte eine Verurteilung zu sechs Jahren und sechs Monaten.

Nicht überzeugt von Impulstat

Rechtsanwalt Hubertus Werner sprach dagegen von einer „Impulstat“ ohne planmäßiges Vorgehen. Daher müsse der Tatvorwurf des versuchten Mordes fallengelassen werden. Sein Verteidiger-Kollege Andreas Martinzitierte das Urteil eines nach seinen Worten vergleichbaren Falls, in dem zwei Jahre auf Bewährung verhängt worden sind. Die Strafkammer sah das jedoch anders.