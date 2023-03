Über 25 000 Kinderpornos: 47-Jähriger muss zweieinhalb Jahre ins Gefängnis

Von: Mayls Majurani

22 000 Bild- und 4400 Videodateien mit kinderpornografischen Inhalten hatte der angeklagte Familienvater in Besitz. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Für über 25 000 kinderpornografische Bilder und Videos musste sich ein 47-Jähriger aus dem südlichen Landkreis vor Gericht verantworten. Dort gestand er und zeigte Reue. Trotzdem muss der Familienvater nun für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Südlicher Landkreis – „Das ist kein bewährungsfähiger Bereich mehr. Irgendwann muss man eine Grenze ziehen“, erklärte Richter Björn Schindler in seiner Urteilsbegründung. Verurteilt wurde vom Schöffengericht am Amtsgericht Erding ein 47-Jähriger aus dem südlichen Landkreis wegen des Besitzes von Kinderpornografie: zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis. Konkret ging es um etwa 22 000 Bild- und 4400 Videodateien.

Gefunden hatte das Material die Kripo Erding im Februar 2022 bei einer Durchsuchung im Haus des Familienvaters. „Die Akte bekamen wir im Januar 2022 “, erinnerte sich der ermittelnde Polizist in seiner Zeugenvernehmung. Der Angeklagte sei einer neuseeländischen Ermittlungsbehörde bei einem Download aufgefallen. Bei der Durchsuchung wenige Wochen später habe er sich sofort geständig und kooperativ gezeigt. „Da werden sie fündig werden“, habe er den Beamten gesagt und ihnen sieben Speicherkarten ausgehändigt. „Er hat aber dazugesagt, dass er sich für die Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren interessiert. Der Rest sei ihm mehr oder weniger reingerutscht.“ Zu sehen seien auf den Medien aber überwiegend sehr kleine Kinder unter zehn Jahren.

Der Angeklagte zeigte von Verhandlungsbeginn an Reue: „Ich weiß, warum ich hier bin“, sagte er. Er sei selbst erschüttert, in was er da reingekommen sei. Er habe nach Antworten gesucht und auch schon erste Therapiestunden absolviert. „Ich war immer ein eher schüchterner Mensch, habe mich nie ausleben können.“ Dann habe er das Internet und Pornos entdeckt. Das habe sich zu einer Sucht entwickelt. Wie ein Rausch sei es gewesen. „Irgendwann haben normale Pornos nicht mehr gereicht.“ Die ersten kinderpornografischen Medien habe er vor etwa 20 Jahren gesehen. Zwischenzeitlich hatte er den Konsum eingestellt, als es zu einer Verurteilung kam, die aber milde ausfiel. Die Gesetze wurden erst später verschärft. „Ich habe immer wieder alles gelöscht.“ Doch es kam zu Rückfällen.

„Jeder Klick ist ein Gewinn für die Menschen dahinter. Mein Verhalten ist moralisch absolut unmöglich“, zeigte sich der Mann einsichtig. Er betonte auch, dass es ihm nur um das Visuelle ging. Er selbst habe keine pädophilen Triebe. Seine Ehefrau stehe zu ihm und sei nun eine Kontrollinstanz. Er habe keinen Zugriff mehr auf Internet und wolle sich bessern.

Schindler wollte wissen, wieso diese Einsicht erst jetzt komme. „Therapien sind oft nur nach einer Verurteilung möglich oder mit sehr langen Wartezeiten verbunden“, erklärte der 47-Jährige. Bei seiner früheren Verurteilung habe es auch keine Therapieauflage gegeben. Doch seit der Durchsuchung habe er sich richtig verhalten, war auch Rechtsverteidiger Florian Zengler überzeugt. Vor einer Haftstrafe konnte er ihn aber nicht retten. Menschen seien bereits wegen 50 Bildern zu Bewährungsstrafen verurteilt worden, erklärte Richter Schindler die Haftstrafe. „Wir reden hier nicht von zwei, drei oder hundert Bildern. Sie schlagen hier auf mit circa 22 000 Fotos und 4000 Videos.“ Eine Bewährung sei nicht mehr möglich.