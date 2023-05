Die Bibliotheken im Landkreis: Viel mehr als Regale voller Bücher

Von: Hans Moritz

Kulturtempel erster Güte: die Erdinger Stadtbibliothek mit ihrem Theatron am Aeferleinweg. Seit 20 Jahren residiert die Einrichtung nahe der Innenstadt. © Vroni Macht

Bibliotheken werden immer mehr zu Orten der Bildung und Begegnung – auch in Erding, Dorfen oder Wartenberg. Doch Corona wirkt nach.

Erding – Von der Corona-Delle haben sich die öffentlichen Bibliotheken noch nicht ganz erholt, vor allem die Ausleihzahlen der Erwachsenen hinken noch hinterher. Dafür sind die Kinder schon wieder da. Und: Büchereien werden immer mehr zu Orten der Bildung und Begegnung.

„Über Ostern waren wir immer voll besetzt“, berichtete Ingrid Müller-Heß im Stadtrat, wo sie den Jahresbericht für die Stadtbücherei abgab. Jeden Tag seien Schüler gekommen, um aufs Abitur zu lernen – an den Arbeitsplätzen, bei gutem Wetter aber auch im Garten. „Wir haben einige gefragt, warum sie zu uns kommen. Einige schätzen die Ruhe bei uns, etliche mehr aber die Atmosphäre.“ Der Zugriff auf Lehrmaterial habe nicht einmal so sehr im Vordergrund gestanden.

Ähnliche Erfahrungen macht Birgitt Kukla, Leiterin der Stadtbücherei Dorfen. Zum Arbeiten oder Lernen kämen hier zwar nicht so viele junge Leute, auch wenn die Anfragen danach zunähmen. Dafür erlebe sie die Bibliothek „mehr und mehr als Ort der Begegnung“, sagt Kukla. „Die Leute halten sich hier gerne auf, ratschen ausgiebig mit Bekannten. Familien fangen an, unsere Brettspiele zu spielen oder Bilderbücher vorzulesen.“ Für den Erdinger Trend will sie gerüstet sein: „Wir wollen über kurz oder lang hier auch Arbeitsplätze anbieten.“ Der Bedarf sei da. Noch in diesem Jahr sollen darum die Räumlichkeiten an der Justus-von-Liebig-Straße entsprechend umgestaltet werden. „Wir werden immer mehr zum Treffpunkt, das finden wir natürlich toll,“ sagt Kukla.

Und noch etwas finden die Bibliothekarinnen toll: die Begeisterungsfähigkeit von Kindern. Müller-Heß berichtete, dass nicht nur die Stadtbücherei in Erding, sondern auch die vor sieben Jahren eingegliederte Außenstelle in Klettham regelmäßig von Schulklassen und Kita-Gruppen besucht würden. Mit Sogwirkung: „Viele Kinder sehen wir danach wieder – wenn sie sich dann etwas ausleihen.“

Doch wie frequentiert ist die Erdinger Stadtbibliothek als größte Einrichtung im Landkreis. Voriges Jahr waren es laut Müller-Heß 4895 aktive Leser, davon 1691 Kinder. Zum Vergleich: 2019 waren es 5351 Nutzer, darunter 1759 Kinder. Als „aktiv“ gilt ein Leser schon, wenn er mindestens einmal im Jahr kommt. Und deswegen, so Müller-Heß, seien die Zahlen in den Pandemiejahren auch nicht so dramatisch eingebrochen.

2022 wurden fast 142 000 Leihvorgänge registriert. 2019, im letzten Jahr vor der Pandemie, waren es über 184 000. „Wir sind noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau“, so Müller-Heß.

Die Außenstelle in Klettham verfügt über 352 aktive Leser, davon 292 Kinder. Sie sind es laut Müller-Heß, die dazu beigetragen hätten, dass die Zahlen hier insgesamt sogar steigen. Der Bestand umfasst knapp 5400 Medien – Tendenz steigend. 15 300 Leihvorgänge waren es 2022, vor der Pandemie waren es noch knapp 18 000.

Kukla, die seit 2021 die Dorfener Bücherei hauptamtlich leitet, berichtet, dass sich diese Aufwertung gelohnt habe. „Seither haben sich die Ausleihzahlen verdoppelt.“ Sie sprach von einem Boom. „Das liegt aber an unserer Neuausrichtung und kann sicher nicht als allgemeiner Trend verstanden werden“, ist Kukla auch mit Blick auf die Nachbarn überzeugt.

Ähnliche Erfahrungen wie in Erding macht auch Sabine Schneider vom Medienzentrum Wartenberg. „Während die Ausleihzahlen von Erwachsenen eher stagnieren, hat das Interesse an Kinderliteratur in den vergangenen Monaten wieder deutlich zugenommen“, freut sie sich. Allerdings räumt sie auch ein: Am schwierigsten erreiche man die Jugend, sagt sie. „Teenager kriegt man ganz schwer in die Bücherei.“

Für Müller-Heß steht fest, die Attraktivität einer Bücherei stehe und falle mit dem Sortiment. „Wir müssen es laufend aktualisieren.“ Bestseller müssten sofort verfügbar sein, medizinische und Reise-Literatur gelte es regelmäßig zu erneuern.

Am Aeferleinweg hat der Leser jedenfalls die Qual der Wahl: Knapp 54 500 Medien stehen hier zur Auswahl. Sehr stark nachgefragt werde auch die digitale Ausleihe „Onleihe“. Erding gehört dem Verbund LEO-Süd von Anbeginn an, seit zehn Jahren, ebenso wie 100 weitere Bibliotheken. Fast 57 000 Leihvorgänge wurden zuletzt über LEO-Süd abgewickelt, so Müller-Heß.

Damit ihre Bibliothek ein kultureller Anker bleibt, finden an der Hauptstelle regelmäßig Lesungen und andere Veranstaltungen sowie Ausstellungen statt. 2022 waren es 46 für Kinder und 23 für Erwachsene.

Und wie sieht für Müller-Heß die Bibliothek der Zukunft aus? Natürlich vor allem mit Büchern, E-Books und anderen elektronischen Medien. Aber auch eine Bibliothek der Dinge – etwa Verleih von Geräten – oder eine Saatgutbiblitohek – man nimmt im Frühjahr Samen mit und bringt sie im Herbst wieder – kann sie sich vorstellen. OB Max Gotz blickte ebenfalls nach vorne und deutete an, auch in Altenerding ein Angebot schaffen oder es verbessern zu wollen. Dort gibt’s eine ehrenamtlich gut geführte Pfarrbücherei.