65-Jähriger fällt auf Telefonbetrüger herein

Von: Timo Aichele

Mit Lügengeschichten ergaunern Telefonbetrüger viel Geld. Die Polizei warnt. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Eine Welle von Anrufen nicht existierenden Verwandten, vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern oder falschen Polizisten ist am Freitag über den Landkreis Erding gegangen. Die meisten Angerufenen haben keine Daten oder Passwörter preisgegeben. Nur ein Mann war unvorsichtig.

Erding – Wieder einmal haben Trickbetrüger versucht, an das Vermögen oder Daten von Bürgern zu gelangen. Die Polizeiinspektion Erding berichtet von einer Vielzahl von Anrufen bei Landkreisbewohnern am Freitag. Die Angerufenen erkannten die Betrugsversuche und gingen nicht auf die Forderungen ein. Nur ein 65-Jähriger aus dem südwestlichen Landkreis gewährte einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter Fernzugriff auf den PC und konnte in der Folge nicht mehr darauf zugreifen. Ob ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden.

Die Betrüger gaben vor, nahe Verwandte oder Mitarbeiter von Microsoft oder der europäischen Polizeibehörde Europol zu sein. In den Lügengeschichten wird behauptet. ein Angehöriger brauche dringend Hilfe oder Geld. In einer anderen Variante sprach ein vermeintlicher Europol-Mitarbeiter von angeblichem Identitätsdiebstahl und bot seine Hilfe an.

Mit solchen falschen Angaben versuchen die Telefonbetrüger an das Vermögen oder Zugangsdaten und Passwörter der Angerufenen zu gelangen. Die Polizeiinspektion Erding rät daher dringend, am Telefon keine Daten oder Passwörter preiszugeben und auf telefonische Aufforderung keinen Geldtransfer in die Wege zu leiten. Nach solchen Anrufen ist die nächste Polizeidienststelle zu verständigen.