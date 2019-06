„Der Mobilität fehlt die Infrastruktur“

Auto, Bus oder Fahrrad: Wie bewegt sich Erding in Zukunft?

Erding– Dieser spannenden Frage geht die Stadt nach und hat dazu ein Mobilitätsentwicklungskonzept (MEK) in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse stellte Projektleiter Tobias Kipp vom Büro Team Red am Sonntagvormittag bei der 4. Unternehmerkonferenz vor. Rund 50 Besucher waren der Einladung der Stadt in den Schrannensaal der Sparkasse gefolgt.

Sie erfuhren beispielsweise, dass die Mitarbeiter der in Erding ansässigen Firmen mit 15,5 Kilometern im Schnitt einen relativ kurzen Arbeitsweg hätten. Dafür nutzten zwei Drittel das Auto, überraschend wenige Bus und Bahn oder auch das Rad. Bei letzterem sei die Quote von 20 Prozent nur im Sommer „ziemlich gut“, so Kipp: „Die Erdinger sind eher Schönwetter-Radler.“

Ein Thema, das die Befragten belastet: der Parkdruck, vor allem in der Innenstadt, wo der Platz Mangelware sei, wie Unternehmer Wolfgang Kraus (Ardeo Netzwerk) in der Podiumsdiskussion betonte: „Jeder möchte unkompliziert irgendwo hinkommen, und das möglichst schnell. Je höher das Verkehrsaufkommen, desto größer der Frust.“

Die Forderung nach weiteren Parkplätzen – etwa am alten Bauhof an der Lebzelterstraße – bremste OB Max Gotz aus. Zuerst müsse die Entscheidung über den Standort des Erdinger Feuerwehrhauses fallen. „So lange macht eine große Überplanung keinen Sinn.“ Auch Baustellen wie die Rathaus-Erweiterung an der Landshuter Straße oder der bevorstehende Umbau des ehemaligen Falterer-Hauses an der Haager Straße würden den Verkehr beeinträchtigen.

Und in Sachen Parkplätze wollte Gotz den Ball an die Innenstadt-Händler zurückspielen: Deren Mitarbeiter könnten doch kostenlos am Eisstadion/Schwimmbad parken, so dass für die Kunden Parkplätze am Mühlgraben frei blieben. Dazu könne man die Mitarbeiter nicht zwingen, antwortete Kraus.

Diese Probleme hat der Flughafen München nicht. Dort parken die Mitarbeiter – mehr als 50 Prozent kommen mit dem Auto – noch kostenfrei, wie Regionalbeauftragter Jochen Flinner erklärte.

Bei allen Ideen, die im Mobilitätsentwicklungskonzept erarbeitet werden, machte Gotz deutlich, dass vieles davon nur mit der passenden Verkehrsinfrastruktur umgesetzt werden könne. Und ausgerechnet hier komme die Politik seit Jahrzehnten nicht entscheidend voran, kritisierte der OB die Defizite gerade bei Großprojekten. Als Beispiel nannte er die Nordumfahrung Erding (ED 99), bei der „die Regierung von Oberbayern selbst im vierten Jahr nicht in die Bütt gekommen ist“. Dies mache „ein Stück weit mürbe“. Und die Verkehrsanbindung von Osten an den Flughafen sei nach wie vor „fahrlässig schlecht“. Der Mobilität fehle die Infrastruktur.

MEK-Projektleiter Kipp kann sich vorstellen, dass Unternehmen Anreize setzen, damit ihre Angestellten mit dem Rad zur Arbeit fahren. Stichwort: Dienstfahrräder oder Duschmöglichkeiten. Die Stadt könne sichere Abstellflächen, auch für Pedelecs, bereit stellen. „Wenn ein Mitarbeiter einmal die Woche mit dem Rad kommt, bedeutet das 20 Prozent weniger Autoverkehr und Parkplatzsuche“, rechnete er vor.

Dirk Urland (Gewerbeverein Erding) betonte, dass auch der ÖPNV wichtig sei. Nach Erding-West würden Kunden durchaus den Stadtbus nutzen, wenn auch die meisten mit dem Auto kämen. Kraus hingegen hat eher den Eindruck, dass nur die mit dem Bus fahren, die müssen.

Fürs MEK sind nach den Befragungen unter anderem noch zwei Workshops geplant. Kipp rechnet damit, im Herbst einen Überblick zu haben, um Maßnahmen zu erarbeiten und auf verschiedenen Ebenen umzusetzen. „Es hilft nicht, auf den anderen zu eigen, dass er’s tun soll.“