Der Nachwuchs brilliert beim Nachklang-Konzert

Gute Wünsche in Form von kleinen Laternen gab’s beim Nachklang-Konzert von Violinissimo. © Robin Bauersachs

Mit einem außergewöhnlichen Nachklang-Konzert in der Kreismusikschule (KMS) Erding ging ein erfolgreiches Violinissimo-Jahr zu Ende.

Erding – Vor vollem Saal brillierten die Solistinnen Victoria Heide, Katharina Bauer, Anna Kellner und Clara Büsel mit virtuoser Violinliteratur und überzeugten mit musikalischer Tiefe, schön moduliertem Geigenton und bezaubernder Bühnenpräsenz. Am Klavier wurden sie von Thomas Noichl begleitet. Der junge Geiger Ferdinand Eisenreich (9) zeigte mit seinem Bruder Leo (7, Cello) und Mama Martina (Violine), wie erfüllend Kammermusik im Familienverband sein kann.

Ganz im Zeichen der Begegnung mit ukrainischen Familien wurde diese Veranstaltung von Ulli Büsel initiiert. Sie berichtet, dass die jungen Violinissimo-Musiker mehrere Wochenenden Flüchtlingskinder und ihre Verwandten zum Tanzen, Kochen, Spielen und Musizieren begrüßt hätten: „Nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten sprach sich das Angebot bei den ukrainischen Gästen herum, und schon ab dem zweiten Termin nahmen über 30 Kinder und Erwachsene an den Treffen teil.“ Mädchen erlernten Tänze, die sie beim Konzert auf der Bühne zeigten.

Auch die jüngeren Violinissimo-Mitglieder hatten die Möglichkeit, mit Orchesterbegleitung zu musizieren. Und so brillierte die 14-jährige Paula Nißl mit dem 3. Satz aus A. Vivaldis „Sommer“. Mit Veracinis Largo in einer von Ulli Büsel arrangierten Orchesterfassung nahm die zwölfjährige Carla Blechschmidt das Publikum in die Tiefen ihrer Gefühlswelten mit. Mit Schostakowitschs Prelude für zwei Violinen und Klavier, musiziert von Clara Büsel, Anna Kellner und Thomas Noichl, brachten junge ukrainische Tänzerinnen die guten Wünsche aller Anwesenden in Form von kleinen Laternen auf die Bühne und hoben sie in den Himmel.

Mit einem gemeinsamen Sommerfest ging das Projekt spätabends zu Ende, und man trennte sich mit der Absprache, bald wieder ein gemeinsames Konzert zu planen. Für Violinissimo geht es im Herbst weiter mit einem Konzert im Bayerischen Nationalmuseum im Rahmen der Münchner Geigentage und einem internationalen Konzert im Wiener Konzerthaus.

red