Ein Erfolg mit zwei Seiten

Mit rund 18 Prozent Zustimmung war das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ im Landkreis Erding sehr erfolgreich. Die Initiatoren haben alles richtig gemacht. Dennoch darf der Entscheid so nicht Gesetz werden, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar.

Den Initiatoren des Artenschutz-Volksbegehrens darf man nicht nur zum Erfolg gratulieren. Allein im Landkreis Erding unterschrieben mehr als 10 000 Bürger, die Zehn-Prozent-Hürde wurde auch hier genommen. Die Organisatoren haben auch sonst vieles richtig gemacht.

Der Titel „Rettet die Bienen“ war ein genialer Schachzug – nicht nur, weil es bloß am Rande um diese Tierchen geht, sondern weil der Slogan auch werbestrategisch ein Volltreffer war. Wer könnte hier dagegen sein? So ist es im erst bitter- und dann nasskalten Winter gelungen, mit einem Sommerthema die Menschen in Scharen in die Rathäuser zu locken.

Und doch weist das Volksbegehren große Webfehler auf, die den guten Ansatz in ein schlechtes Licht rücken. Denn alle Forderungen und gesetzlichen Neuerungen betreffen allein die Landwirtschaft. Mit fast 50 Prozent der Fläche bewirtschaften sie zwar den Löwenanteil. Aber wenn es darum geht, die Allgemeinheit zu bewegen, mehr für den Artenschutz zu tun, kann es nicht sein, dass alle anderen Akteure außen vor bleiben. Warum keine gesetzliche Verschärfung bei der Flächenversiegelung, etwa das Verbot nur erdgeschossiger Bebauung? Warum kein Wort zu den vielleicht schön anzusehenden, aber klinisch toten Gärten, in denen Mähroboter Lebensräume häckseln?

Vielleicht ist das Volksbegehren aber auch für die Bauern gar nicht so schlecht. Ministerpräsident Markus Söder will ein eigenes Gesetz erarbeiten, eines, bei dem auch die Landwirte mitreden. Nur so wird aus reinem Lobbyismus gesellschaftlicher Konsens. Denn niemand wird ernsthaft bestreiten, dass Handlungsbedarf besteht.