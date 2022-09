Volkshochschule Erding: Von Asienkunde bis Whiskey-Verkostung

Von: Hans Moritz

Ballett-Kurse sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Programm der Volkshochschule Erding im Wintersemester, das in dieser Woche beginnt. Hinzu kommen Gesellschaft, Politik, Umwelt, Sprachen, Schülerförderung und Gesundheit. © VHS Erding

Die Volkshochschule Erding startet mit mehreren hundert Kursen und Neuheiten ins Wintersemester. Das Programm wird an alle Haushalte im Landkreis verteilt.

Erding – Bei 140 000 Landkreisbürgern kommt einiges an Bildungshunger zusammen. Die Volkshochschule (VHS) Erding serviert Semester für Semester ein vielfältiges Buffet an Kursen. Nun ist die neue Speisekarte erschienen – das Programmheft für das Wintersemester. Viele Veranstaltungen beginnen bereits diese Woche. Vorgestellt wurde es von den beiden VHS-Geschäftsführerinnen Doris Fähr und Regine Biedenkopf.

Im Bereich Gesellschaft, Politik & Umwelt bietet die VHS auch heuer ein Studium Generale an, immer am Dienstagvormittag. Wissenschaftler und Experten referieren über ganz unterschiedliche Themen wie Bionik, die klassische Moderne, Asien im Überblick, aber auch Lokalkolorit: ein Vortrag über das einstige Erdinger Landgericht im 19. Jahrhundert. „Da sind wir schon ausgebucht“, räumt Fähr ein, „aber es gibt eine Warteliste“.

Zweiter Baustein ist hier vhs.wissen live in Kooperation mit anderen Volkshochschulen. Die Vorträge werden ins Internet übertragen. Am 8. Dezember ist in Erding die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch zu Gast, die über das erste Jahr der Ampel-Koalition spricht.

Hinzu kommt „Climate Fresk – das Klima-Puzzle“, eine Veranstaltung, die aufzeigen soll, was jeder selbst gegen den Klimawandel unternehmen kann. Bereits am heutigen Mittwoch beginnt an der VHS die Faire Woche (siehe Meldung rechts).

Im Bereich Kultur & Gesellschaft gibt es mehrere Clubs. Der Literaturclub startet an diesem Freitag. Fünf Treffen mit Buchbesprechungen sind vorgesehen. Am gleichen Tag beginnt auch ein Kurs in kreativem Schreiben.

Die Mitglieder des Theaterclubs (Beginn: 29. September) besuchen Theaterstücke in München und diskutieren danach über die Inszenierung. Bereits gestartet ist der Seniorenclub mit (kunst-)geschichtlichen Führungen. Und die Kinder-Uni mit mehreren einstündigen Vorträgen geht am 18. Oktober an den Start. Geplant ist unter anderem ein Besuch im Deutschen Museum.

Breit gefächert ist auch das Programm im Bereich Kunst und Kreativität. Fähr kündigt Kurse unter anderem in Fotografie, Zeichnen, Holzbearbeitung, textilem Gestalten und Musik an. Besonders beliebt sind ihren Angaben zufolge Kalligrafie- und Handlettering-Seminare, der Schafkopfkurs und der Zauberworkshop für Kinder. Heuer gibt es zudem einen Kurs in Luftbild-Fotografie mit Drohne und eine Whiskey-Verkostung.

Im Sprachenbereich bietet die VHS 175 Kurse in 16 Sprachen an, erstmals auch in Hindi einschließlich Einführung in die indische Schrift (wir berichteten). Am 29. September lädt die Bildungseinrichtung der Gemeinden wieder zu ihrer Sprachreise ein. Diesmal steht der Tango im Mittelpunkt.

Ebenfalls sehr beliebt: das Gesundheitsangebot. Fähr und Biedenkopf berichten von insgesamt 260 Kursen unter anderem in Psychologie & Persönlichkeitsentwicklung, Ernährung & Kochen, Yoga, Qigong und T’ai Chi, Gymnastik, Tanz und Outdoor. Neu im Wintersemester: ein fünfteiliger Kurs zum Thema „Demenz verstehen – eine Herausforderung“, der sich an Angehörige richtet (Beginn: 21. Oktober von 17.30 bis 19.30 Uhr), neue Koch- und Backkurse sowie Stressbewältigung und ein Resilienztraining mit Meditation. Eine kurzfristig mit ins Programm genommene Neuerung ist ein Seminar im Kaffeerösten.

Die VHS versteht sich auch als Anlaufstelle in der beruflichen (Weiter-)Bildung. Angeboten wird diese unter anderem in EDV-Grundlagen, Audio- und Bildbearbeitung, Programmieren, Zeitmanagement, Finanzbuchhaltung und Projektmanagement.

Besonders stolz sind Fähr und Biedenkopf, dass sie dank Bundesförderung den kostenlosen Kurs „Digitale Teilhabe für alle“ anbieten können. „Hier geht es darum, nicht internetaffinen Menschen einen Zugang zum weltweiten Netz zu schaffen“, sagt Fähr. Geplant sei der Start im November oder Dezember.

Ein echtes Wachstumssegment ist nach den Worten Fährs die Schülerförderung. Wer Nachholbedarf hat, bekommt diese in zahlreichen Fächern, unabhängig von der Schulart. Gelernt wird in Kleingruppen. Hier gehöre man zu den Großen in Bayern, betont die Leiterin.

Das VHS-Programmheft wurde in einer Auflage von 49 000 Stück an alle Landkreis-Haushalte verteilt. Weitere Exemplare gibt es bei der VHS, Lethnerstraße 13, in Erding, im Landratsamt und in den Rathäusern. Einsehbar ist es zudem unter www.vhs-erding.de. Infos, Auskünfte und Anmeldung auch unter Tel. (0 81 22) 9 78 70.