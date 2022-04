Volksmusikschätze aus dem Erdinger Land

Von: Gabi Zierz

Teilen

Strahlten bei der Ausstellungseröffnung im Bauernhausmuseum (v. l.): Erdings Kulturreferent Ludwig Kirmair, Landrat Martin Bayerstorfer, Sandra Angermaier (Kreisverein für Heimatschutz und Denkmalpflege), Altlandrat Xaver Bauer, Kreisvolksmusikpfleger Reinhard Loechle und Bezirksvolksmusikpfleger Leonhard Meixner. © Peter Bauersachs

Erding - Was die Volksmusik angeht, hat der Landkreis Erding einiges zu bieten. Davon kann man sich ab Ostersonntag im Bauernhausmuseum überzeugen.

Die Volksmusik spielt im bäuerlich geprägten Landkreis Erding von jeher eine große Rolle. Eine Renaissance erlebte sie mit der Gründung der Kreismusikschule (KMS) 1972. Wie facettenreich sie bis heute ist, zeigen allein die mehr als 250 Ensembles, die sich seither gegründet haben. „Das ist einmalig in Bayern“, so Kreisvolksmusikpfleger Reinhard Loechle. Einige von ihnen gibt es heute noch. Vielfältig ist auch der Fundus an Liedern, Noten und Instrumenten. Eine Auswahl davon ist ab Ostersonntag im Bauernhausmuseum des Landkreises an der Taufkirchener Straße zu sehen.

Es sind Schätze, die Einblick geben in die Gebrauchsmusik vergangener Jahrhunderte und deren Bedeutung bis in die Gegenwart aufzeigen. Loechle hat sie mit Hilfe von Margarete Holmburger und Alfred Pichlmaier zusammengetragen. Bei der Eröffnung der von ihm konzipierten Ausstellung erklärte der ehemalige KMS-Leiter, es sei gar nicht so einfach gewesen, eine sinnvolle Auswahl zu treffen.

Historische Instrumente auf einen Blick: B-Basstuba (r.), eine Ventil-Posaune, Tenorhörner und Bassgeigen sind im ersten Stock des Museums zu sehen. © Peter Bauersachs

Was nicht fehlen durfte, ist ein Auszug aus der umfangreichen Reiser-Sammlung, die in den 1970er Jahren von Volksmusikforscher Max-Josef Liertz – seine Vorfahren stammen aus Tittenkofen – im Holzland entdeckt worden war. Sie umfasse mehr als 250 Notenbücher, die heute im Institut für Volkskunde der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München gehütet werden, berichtete Loechle: „Der gesamte Fundus hat einen Versicherungswert von 125 000 Mark.“ Es sei alles gesammelt worden – von der Handwerker-Quadrille bis zum Schlager. „Die Notenbücher geben einen Einblick in die Gebrauchsmusik von der Wiege bis zur Bahre.“

Liertz (1927-2014), dessen Schwester Imelda Wahba mit ihrem Ehemann zur Eröffnung gekommen war, übergab sein Lebenswerk noch vor seinem Tod dem Archiv der Kreismusikschule. Dazu gehörten auch historische Streich-, Holz- und Blasinstrumente.

Neben der Reiser-Dynastie, die in Fraunberg und Thalheim beheimatet war, rückt die Ausstellung auch zwei Musikkoryphäen in den Mittelpunkt: den Erdinger Josef Holmburger (1910-1997) und Instrumentenbauer Alfred Pichlmaier aus Sandberg (Gemeinde Fraunberg).

Zither-Varianten aus längst vergangener Zeit. © Peter Bauersachs

Der gelernte Flugzeuginstallateur Holmburger spielte Gitarre, Mandoline, Querflöte und mit großer Leidenschaft Zither. Er sei auch der erste Zither-Lehrer an der Kreismusikschule gewesen, erzählte Loechle. 1934 baute Holmburger seine erste Kindergitarre. Sie ist im Bauernhausmuseum ausgestellt. „Eine Kindergitarre wurde 1945 von den Amerikanern beschlagnahmt“, sagte Loechle. Sie sei nie wieder aufgetaucht. Zeit seines Lebens hat Holmburger unzählige Instrumente repariert, restauriert und neu besaitet. 1984 erhielt er den Kulturpreis des Landkreises Erding.

14 Jahre später durfte sich Alfred Pichlmaier über diese Auszeichnung freuen. Der mittlerweile 81-jährige Instrumentenbauer und Zimmerermeister ist weit über die Landkreisgrenzen hinaus für seine Harfen und Hackbretter bekannt. „Mehr als 4000 Fraunberger Instrumente gingen in den vergangenen vier Jahrzehnten in die ganze Welt“, verdeutlichte Loechle Pichlmaiers Bedeutung bis zum heutigen Tag. Dieser gelte wegen der außergewöhnlich guten Klangqualität seiner Instrumente in Fachkreisen als „Stradivari des Hackbretts“.

Landrat Martin Bayerstorfer dankte allen, die zum Gelingen der Ausstellung beigetragen haben, und rief dazu auf, Musik nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu produzieren. OB Max Gotz erinnerte in seinem Grußwort an den „sagenhaften Wandel im Erdinger Land“. Deshalb sei es gut, „sich auf unsere Wurzeln zu konzentrieren“.

Die Ausstellung ist ab Ostersonntag bis Ende Oktober samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Auch Führungen, etwa für Schulklassen, sind möglich.