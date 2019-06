Volksmusiktage Erding: Poesie, Tänze und Handwerkskunst

Musik in allen Gassen: Die Erdinger Volksmusiktage bestimmten das Wochenende. Drei Tage lang Musik, Tanz und Brauchtum.

Erding – Schöne Stimmen, schwungvolle Stücke, scherzhafter Schmäh: Die Erdinger Volksmusiktage warteten mit einem abwechslungsreichen Programm auf und waren von wunderbarem Sommerwetter begleitet. Es wurde generationsübergreifend auf gut bairisch musiziert und gesungen.

Volksmusikabend in Fischers Seniorenzentrum

Nach dem Auftakt am Freitagvormittag mit Volksliedersingen in den Grundschulen und im Fischers Seniorenzentrum mit Lehrkräften der Kreismusikschule, trafen sich die Volksmusikfreunde abends in Fischers Festsaal, um eine abwechslungsreiche Veranstaltung zu erleben. Das Männerduo Erlbach Hallodri hatte altes Liedgut mitgebracht, es sang vom „Bettelmanndl“ und vom „Madl ohne Hemad“ – Erotik anno dazumal. Poesie auf bairisch: Die Goldreif Dirndl verwandelten im fein aufeinander abgestimmten Gesang stimmungsvolle Texte in Musik.

Da verzauberte der „Mond im silbernen Glanz“ die Landschaft und die Verliebten, blitzten die Sternderl verheißungsvoll am Firmament und auf der idyllischen Alm wurde versonnen dem Echo nachgelauscht. Frischauf musizierten und sangen die Haindl Saitnfexa, eine junge Gruppe, die das Publikum begeisterte. Auch die schneidigen Klänge der Oarkarrer-Musi rissen die Zuhörer mit. Durch den Abend führte Franz Xaver Reiser mit Anekdoten und Witzen, darunter eine Geschichte über preußisch-bairische Sprachverwirrung vom „Schiemsee bis zum Wilden Schaiser“.

Am Samstagvormittag fand diesmal kein Konzert am Kleinen Platz statt, weil man das Programm auf die Gewerbetage abgestimmt hatte, die zur gleichen Zeit geplant waren und dann doch nicht stattfanden.

Ausklang im Bauernhausmuseum

Beim Musikantentreffen am Samstagabend im Langengeislinger Gasthaus Pfanzelt war die Familienmusik Schatz aus Allmannsau zu Gast und spielte schwungvoll und volltönend auf. Die Fasanerieer Raffelemusi brachte ein altes Instrument musikalisch ins Gedächtnis zurück, eine Urzither sozusagen – das Raffele. Der Zwoagsang des Männergesangsvereins Eitting wurde von Chorleiter Lorenz Adlberger auf dem Akkordeon begleitet.

Die sonntäglichen Gottesdienste wurden in St. Martin in Langengeisling vom Dorfener Zwoagsang, in der Altenerdinger Kirche Mariä Verkündigung vom Reithofener Zwoagsang und im Kletthamer Gotteshaus St. Vinzenz von den Reisener Sängerinnen gestaltet.

Diese Gruppen traf man in lauschiger Biergartenidylle auch auf dem Bauernhausgelände wieder, wo die Volksmusiktage ausklangen. Dort spielte auch die Altbayerische Wirtshausmusi. Das Tanzparkett wurde prompt erobert, als die Tanzmeister Helga und Roland Lipka zu den beschwingten Stücken der Wolnzacher Tanzlmusi den Reigen anführten und die Tanzpaare sicher geleiteten. Die kunsthandwerklichen Darbietungen erzählten von einer früheren Zeit mit emsiger, manchmal mühevoller und immer zeitintensiven Handarbeit. Luise Flessau und Ria Billmeier präsentierten die Kunst des Fadenspinnens. Brigitte Gandl, die von ihrer Tochter Magdalena begleitet wurde, widmete sich der Korbflechterei. Auch die Schmiede war geöffnet.

Mehr Bilder zu den Volksmusiktagen sind auf www.erdinger-anzeiger.de (Vroni Vogel)