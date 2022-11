„Christen wollen nichts anderes als Frieden“

Von: Hans Moritz

Teilen

Kränze zum Gedenken legten am Sonntag am Grünen Markt OB Max Gotz, Landrat Martin Bayerstorfer und Walter Rauscher für den Kriegerverein nieder. © Hans Moritz

Der Opfer von Kriegen, Terror und Gewalt jedweder Form ist am Sonntag anlässlich des Volkstrauertags in Erding gedacht worden. Beim zentralen Gedenkakt von Stadt und Landkreis am Mahnmal am Grünen Markt wurde aber auch auf die Bedeutung des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge als Mahner für Frieden und Versöhnung hingewiesen.

Erding - Landrat Martin Bayerstorfer, Erdings Oberbürgermeister Max Gotz, Walter Rauscher für den Krieger-, Veteranen und Reservistenverein Erding sowie Vertreter der Bundeswehr legten Kränze nieder. Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkstunde von der Stadtkapelle und der Liedertafel. Einige Fahnenabordnungen standen Spalier. Auch Feuerwehr und Polizei hatten Vertreter entsandt.



Der katholische Stadtpfarrer Martin Garmaier erinnerte daran, „dass Christen nichts anderes wollen als Frieden. Denn zu viele Menschen sind durch Kriege und Terror ums Leben gekommen“. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hatte, nannte Garmaier „einen Despoten, der tausende Menschen seiner Macht wegen auf dem Gewissen hat“.



Sein evangelischer Kollege Christoph Keller erinnerte daran, dass jede Familie um Freunde, Bekannte und Angehörige trauere, die kriegerischen Auseinandersetzungen zum Opfer gefallen sind. Und er rief ins Gedächtnis, dass es bis heute an vielen Orten der Welt Kriege gebe. „Dass das auch in Europa wieder der Fall ist, hätte vor einem Jahr kaum einer für möglich gehalten“, sagte Keller. Der Westen habe (zu) lange zugeschaut und Putin 2024 sogar die Annexion der Krim „durchgehen lassen“.



Keller verteidigte die Waffenlieferungen an die Ukraine. „Sie sind notwendig und das kleinere Übel, aber es sind auch Waffen, die Menschen töten und verletzen“. Doch gerade Christen dürften die Hoffnung nicht aufgeben, dass Friede einkehre. „Das schenkt und Kraft“, sagte er und erinnerte an den Ausruf des Apostels Paulus von der „Herrlichkeit, die Gott uns zeigen wird“.



In den Fürbitten ging es nicht nur um die Opfer der Kriege. Garmaier bezog explizit auch Menschen ins Gebet mit in, die unter häuslicher psychischer wie physischer Gewalt litten. Auch an die Opfer sexuellen Missbrauchs erinnerte er, auch sie müssten unendliches Leid ertragen. Der Geistliche sprach von einer „Erniedrigung“.



Landrat Martin Bayerstorfer zeigte sein Unverständnis, „dass Kriege nach wie vor Mittel der Politik sind, und das auch leider wieder mitten in Europa“. Umso wichtiger seien Momente der Erinnerung, wie der 1952 eingeführte Volkstrauertag. Der Erste Weltkrieg habe 17 Millionen Menschen das Leben gekostet, der Zweite sogar 55 Millionen.



Bayerstorfer würdigte in diesem Zusammenhang das Engagement des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge, der nicht nur den Volkstrauertag eingeführt habe, sondern heute zudem eine „große Bürgerinitiative ist, die sich für Frieden und Völkerverständigung einsetzt“. Die Gräber seien „Mahnmale für den Frieden“.



Auch auf die Kriegsflüchtlinge, vor allem die aus der Ukraine, ging der Landrat ein. Es sei „eine Selbstverständlichkeit und ein Gebot der Menschlichkeit“, ihnen Schutz zu bieten.



Bayern- und Nationalhymne rundeten die Gedenkstunde ab. Der Volkstrauertag wurde gestern in vielen Orten im Landkreis begangen. ham