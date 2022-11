Langengeisling: Hofladen-Betreiber überführt Dieb und hat jetzt selbst Ärger

In die Kasse gegriffen hat ein Dieb im Hofladen von Martin und Sieglinde Zehetmair. © Dieter Priglmeir

Aus dem „Wonga Hofladen“ wurden kürzlich ein dreistelliger Betrag und Lebensmittel entwendet. Der Dieb konnte ausfindig gemacht werden, doch nun wird aus dem Opfer auch ein von der Polizei Verfolgter.

Langengeisling – Immer wieder werden Hofläden im Landkreis von Dieben heimgesucht. Erst kürzlich kam es zu mehren Vorfällen in Taufkirchen und Notzing (wir berichteten). Nun bekam der „Wonga Hofladen“ an der Alten Römerstraße in Langengeisling Besuch von einem Langfinger.

Martin Zehetmair, der den Laden in Langengeisling seit zwei Jahren betreibt, beziffert die Beute auf einen niedrigen dreistelligen Betrag sowie Lebensmittel. Ganz eindeutig sei es nicht nachzuvollziehen, da er zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen sei, berichtet Zehetmair.

Hofläden stellen meist offene Kassen mit Wechselgeld für die Kunden bereit, um neben der Arbeit auf dem Hof nicht auch noch selbst im Laden stehen zu müssen. Für Diebe ein – vermeintlich – einfaches Ziel. Allerdings wappnen sich die Betreiber: entweder mit fest installierten Geldkassetten beziehungsweise mit Überwachungskameras. Auf Ersteres möchte Zehetmair „aber so lange wie möglich verzichten, da unsere Kunden aufgrund der Preise auf die Möglichkeit des Wechselgeldes angewiesen sind“. Eine Videokamera kommt bei ihm aber zum Einsatz.

Und die leistete jetzt wertvolle Dienste: Der Dieb, ein 48-Jähriger aus Wartenberg, wie die Polizei wenig später ermitteln konnte, war nämlich auf den Aufnahmen der Kamera eindeutig zu erkennen.

Ein Foto von dem bis dahin Unbekannten veröffentlichte Zehetmairs Sohn unter anderem auf WhatsApp. Der Post wurde zigfach geteilt. Und genau das wird für den Junior jetzt zum Problem. Denn nun ermittelt die Erdinger Polizei auch gegen ihn. „Ein solches Vorgehen ist den Ermittlungsbehörden vorbehalten und nur unter bestimmten, juristischen Voraussetzungen möglich“, teilte die Inspektion am Dienstag mit. Wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung würden nun rechtliche Schritte wegen der Veröffentlichung eingeleitet, heißt es in der Mitteilung.

„Ich finde es schon traurig, dass wir jetzt dafür bestraft werden sollen“, sagt Zehetmair. Er ist sich sicher, dass die Polizei den Täter ohne die Veröffentlichung der Bilder entweder nicht so schnell oder gar nicht ausfindig gemacht hätte. Außerdem sei seinem Sohn nicht bewusst gewesen, dass das Hochladen der Bilder zu solchen Problemen führen würde. Die Aufnahmen seien sofort aus dem Netz genommen worden, nachdem die Polizei ihn darauf aufmerksam gemacht hatte. Desweiteren sei er davon überrascht, dass die Anzeige nicht vom Dieb, sondern wohl von der Polizei selbst ausgeht.

Die Ermittlungen zum Diebstahl an sich dauern laut Polizei noch an, teilt Vize-Dienststellenleiter Harald Pataschitsch auf Anfrage mit. Die Personalien lägen vor. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob ein Strafverfahren eröffnet wird.

Für Zehetmair ist es der erste Diebstahl. „Während des zweijährigen Bestehens des Ladens wurde nie ein merklicher Betrag entnommen.“ Weitere Konsequenzen möchte Zehetmair aus dem Diebstahl vorerst nicht ziehen. Er setzt weiter auf die Ehrlichkeit seiner Kunden.

Sollte es aber wiederholt zu Diebstählen kommen, sähe er sich gezwungen, zu reagieren. Das könne so weit gehen, „dass wir ganz zusperren. Wir machen mit unseren Produkten eh nur sehr wenig Gewinn, da macht so ein Fehlbetrag schon viel aus“, sagt der Hofladen-Betreiber.

von Lukas Christofori