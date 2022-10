Vom Lebensretter zum Unfallopfer

Von: Hans Moritz

Teilen

Ein Raub der Flammen wurde dieser BMW auf der Dorfener Straße in Erding (l.). Felix Winkler (17) holte die Insassen aus dem Wagen. Nur zwei Stunden später stürzte er schwer mit seinem Motorrad. Im Klinikum Erding wurde er noch in der Nacht operiert (r.). © Günter Herkner/privat

Den 7. Oktober wird Felix Winkler aus Erding so schnell nicht vergessen. Erst macht er sich als Lebensretter verdient. Nur zwei Stunden später erleidet der 17-Jährige einen schweren Verkehrsunfall. Noch in der Nacht auf Samstag wird er im Klinikum Erding operiert.

Erding - „Meine Maschine kam grad aus der Werkstatt, ich wollte sie einfach ein bisschen ausfahren“, erzählt der Schüler der FOS/BOS über den Freitagabend. An der Taufkirchener Kreuzung stoppt er an der roten Ampel – und bemerkt, wie ein BMW auf der Dorfener Straße zu brennen beginnt.



„Die beiden Insassen haben das erst gar nicht bemerkt, die dachten wohl, das sei Nebel“, erinnert sich der Teenager. Er springt von seinem Motorrad und rennt zu dem schweren Wagen. „Ich habe gerufen und gewunken, dass sie aussteigen“, erzählt er. Schließlich reißt er die Türen auf. „Das kam gerade noch rechtzeitig“, lobt einer der Polizisten, die wenig später am Brandherd eintreffen. „Es hätte nicht mehr viel gefehlt, und die Türen hätten sich wegen der Hitze verformt und sich dann nicht mehr öffnen lassen.“ Felix Winkler merkt, dass er mit dem Beifahrer einst aufs Anne-Frank-Gymnasium gegangen ist.



Die Feuerwehr Erding löscht den BMW, der dennoch völlig ausbrennt. Der Jugendliche und sein Vater (41) bleiben unverletzt.



Felix Winkler fährt nach Hause und erzählt seinen Eltern von dem Unglück. „Dann bin ich noch mal los, weil ich mich mit einem Freund von der Feuerwehr treffen wollte, der bei dem Einsatz auch dabei war.“ Seine Eltern bitten ihn, noch ein paar Süßigkeiten von der Tankstelle zu holen.



Doch dazu kommt es nicht mehr. Auf der Münchener Straße verliert er auf Höhe des Finanzamts die Kontrolle über seine Maschine. Die knallt an den Bordstein, der 17-Jährige wird auf die Straße geschleudert. „Ich hab’ gleich gemerkt, dass da was nicht stimmt.“ Unter der Haut am Bein sieht er einen Knochen herausragen.



Hinter ihm fährt eine junge Frau, die sofort ihren Vater anruft, den Erdinger Orthopäden Dr. Ludwig Brunnlechner. Der setzt sich ins Auto und fährt los. Von der nahen Pizzeria aus wird die Rettung alarmiert. Der Verletzte ruft seine Eltern an, die ebenfalls wenig später am Unfallort eintreffen.



Felix Winkler kommt ins Klinikum Erding, wo ein Bruch des Sprunggelenks diagnostiziert wird. Noch in der Nacht wird er operiert. Eine weitere OP folgt in den nächsten Tagen. „Das ist echt saudumm gelaufen“, gibt der 17-Jährige zu, „aber ich versuche, mich nicht runterziehen zu lassen“, gibt er sich kämpferisch.



Vater Veit Winkler lobt die Rettungskräfte. „Die waren in beiden Fällen sehr schnell da und haben tolle Arbeit geleistet.“ Im Klinikum sei seinem Buben sofort geholfen worden. „Es war eindrucksvoll zu erleben, wie hier Hand in Hand gearbeitet wurde.“ Er glaubt, dass sein Sohn das verarbeiten wird: „Der ist zäh.“ Und er ist stolz, dass sein Sohn geholfen hat.

ham

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.