Asylunterkünfte: Von Bergham könnte ein Signal ausgehen

Von: Hans Moritz

Der Streit um die Asylunterkunft in Bergham zeigt, was vielen Gemeinden droht. Dabei könnte exakt dieses Projekt der Einstieg in eine neue, bedarfsorientiertere Unterbringungspolitik sein. Unser Kommentar zum Wochenende.

Den Satz haben Sie vielleicht auch schon mal gehört: „Ausgerechnet im Urlaub habe ich Durchfall bekommen. Das war wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt.“ Fragen Sie das nächste Mal, ob es einen günstigen Zeitpunkt gibt, an dem man sagt: „Ach, so ein bisschen Durchfall käme doch jetzt ganz gelegen.“ So ähnlich verhält es sich mit der Ansiedlung neue Asylunterkünfte.

Wo immer eine errichtet werden soll, erklären die Betroffenen: „Wir brauchen wirklich mehr Unterkünfte, aber doch nicht hier.“ Wiederum die Gegenfrage: Wo ist denn der ideale Standort? Richtig, es gibt ihn nicht. Zu weit ab vom Schuss? Schadet der Integration. Irgendwo in einem Gewerbegebiet? Leistet der Ghettoisierung Vorschub. In ein Wohngebiet? Viel zu riskant für die einheimische Bevölkerung. In eine Sporthalle? Nee, nicht schon wieder Schulen und Vereine aussperren.

Tatsache ist aber: Der Zuzug ist aktuell stark, und er wird es bleiben. Denn EU und Bundesregierung senden fatalerweise keinerlei Signale, die Zuwanderung in irgendeiner Art und Weise zu steuern. Debatte wie in Bergham oder zuletzt in St. Wolfgang dürften bald in vielen Gemeinden geführt werden.

Und es hilft auch nichts, Schuldige zu suchen. Das Landratsamt ist keiner, denn die Behörde kann nur auf Zuweisungen reagieren. Immobilienmakler sind ja immer ein gern gewähltes Ziel. Im Fall Bergham macht ein Investor mit dem Thema Asyl ein Geschäft. Auch wenn’s schwerfällt: Das ist nicht verwerflich. Umgekehrt könnte man auch argumentieren, dass auf diese Weise Unterkünfte geschaffen werden.

Florian Brandhuber könnte in Bergham eine Anlage mit Vorbildcharakter schaffen – indem er seine Zusage einhält, nicht irgendwelche rostigen Blechkisten aufzustellen, sondern eine echte Wohnanlage auf Zeit zu installieren. Und wenn er dann auch noch wirklich Familien-Apartments und Lernzimmer dort einrichtet, dann wird das Landratsamt dorthin auch vornehmlich Familien mit Kindern schicken. Dann könnte es in Bergham ein gedeihliches Miteinander geben.

Die an Rassismus grenzenden Töne aus Bergham sind scharf zu verurteilen. Gut, dass Stadtrat und OB Max Gotz umgehend das klare Signal ausgesandt haben, jeglicher Stimmungsmache und Versuchen der Spaltung entgegenzutreten. Erding muss bunt bleiben.

Die Sorgen der Anlieger sind dessen ungeachtet ernst zu nehmen. 200 Flüchtlinge bei 500 Einwohnern – ja, da ist die Frage der Verhältnismäßigkeit erlaubt. Auf der anderen Seite sollten die Berghamer auch wissen: Wo Asylunterkünfte erst einmal etabliert sind, da funktioniert auch das Miteinander in aller Regel gut. Die Kriminalität steigt dort jedenfalls nicht.

Der Fall Bergham spiegelt das Desaster der Bundespolitik wider: Berlin will – aus ideologischen Gründen? – die Probleme in den Kommunen nicht sehen – Augen zu und durch. Dabei haben es Einheimische wie Flüchtlinge verdient, ernst genommen zu werden. Sonst ist es am Ende dumme politische Arroganz, die das Land spaltet.