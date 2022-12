Von Boeuf bis Burger: Erdings größter Gastronom geht in Ruhestand

Von: Hans Moritz

Ihre Wege trennen sich: Gerhard Halamoda (r.) verlässt die Allresto, Kollege Andreas Reichert wird damit alleiniger Geschäftsführer der FMG-Tochter. © Sara Tucci

Am Flughafen hat seine Karriere einst begonnen, am Flughafen endete sie: Allresto-Chef Gerhard Halamoda, Erdings größter Gastronom, wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Erding/Flughafen – Es wird kaum einen Landkreisbürger geben, der noch nicht in einem seiner Restaurants war: Gerhard Halamoda war der größte Gastronom in der Region. Er verantwortete 52 Betriebe, fünf Kantinen und ein Luxushotel, war Chef einer 800-köpfigen Belegschaft. Zum Jahresende geht der 62-jährige Erdinger als Geschäftsführer der Allresto, Tochter der Flughafen München GmbH, in Ruhestand. Es ist das Ende einer beeindruckenden beruflichen Karriere. Sie führte den Vater zweier 24 und 27 Jahre alter Kinder rund um den Globus.

Begonnen hatte Halamodas Karriere dort, wo sie nun endet – bei der FMG. Und so war es kein Wunder, dass die ihm einen würdigen Abschied im Kreis vieler Kollegen bescherte – mit einem Empfang im Hilton Munich Airport Hotel, zu dem nicht nur die FMG-Spitze kam, sondern unter anderem auch Promi-Gastronom Michael Käfer, Paulaner-Chef Andreas Steinfatt, Weißbräu-Inhaber Werner Brombach, Thomas Hirschberger (Sausalitos/Hans im Glück) und Stefan Tewes (Coffee Fellows).

Die personellen Weichen an der Allresto-Spitze sind gestellt: Andreas Reichert, seit 2018 neben Halamoda Mit-Geschäftsführer, wird das Gastro-Imperium, zu dem ein McDonald’s genauso gehört wie eben das Hilton oder das legendäre Airbräu mit der weltweit einzigen Flughafen-Brauerei, künftig alleine führen.

Halamodas Karriere begann 1976 bei der Allresto-Vorgängerin „Flughafen Restauration Riem“. Dort absolvierte er eine Koch-Lehre. 1981 ging es unter anderem als Demi Chef ins Münchner Hilton, von 1988 bis 1990 als jüngster Küchendirektor ins Hilton Ankara und danach als Food & Beverage Manager ins Hilton in Wien. Zwischenzeitlich fungierte Halamoda als Exekutive Chef bei der Royal Carribean Cruiseline in den USA, der größten Schifffahrtslinie der Welt.

Als sich der Flughafen von Riem auf den Weg ins Erdinger Moos machte, stieß Halamoda wieder zu seinem Lehrherrn, aus der Restauration war inzwischen die Allresto geworden. An das immense Interesse am neuen Flughafen kann sich der heute 62-Jährige noch gut erinnern: „Der Ansturm war so groß, dass wir eiligst Würstlbuden aufgestellt haben. Abends habe ich dann das Geld in einem großen Sack abgeholt, ihn zwischen zwei Matratzen in einem Baucontainer geklemmt und wie Donald Duck auf dem Schatz geschlafen“, erinnert er sich schmunzelnd. Bis 2004 fungierte er als Direktor der Allresto-Restaurants, ehe er am 1. Januar 2005 zum Geschäftsführer aufstieg.

In seiner Abschiedsrede dankte er vor allem seinen Mitarbeitern. „Ich konnte mich jederzeit auf alle verlassen. Wir waren ein tolles Team, das freundschaftlich miteinander verbunden war.“ Die Mitarbeiter revanchierten sich mit einer mit Anekdoten gespickten Abschiedszeitung, die „Allresto Allgemeine“.

Halamoda dankte aber auch seiner Gattin Anna Maria, die ihm immer den Rücken freigehalten habe. Er musste gestehen, „dass ich auch noch nicht so genau weiß, was ich im Ruhestand machen werde“. Seiner Frau werde bei diesem Gedanken mulmig. Einen Tipp hatte er für seine Gattin: „Wenn’s Dir mit mir zu viel wird, schickst mich einfach zum Schafkopfen.“ „Seine“ Allresto sei für ihn „mal Muse, mal Geliebte, manchmal aber auch Domina“ gewesen.

Bei Andreas Reichert sei die Allresto in besten Händen, befand Halamoda. Man habe vier Jahre ohne Differenzen zusammengearbeitet. Einen Unterschied gebe es aber: „Er macht weniger Rechtschreibfehler“, merkte der Scheidende unter dem Gelächter der Gäste an.

Rechtschreibung hin oder her: FMG-Mitgeschäftsführer und Allresto-Aufsichtsratschef Jan-Henrik Andersson, lobte die Handschrift Halamodas in der Flughafen-Gastronomie, die sich durch eine enorme Vielfalt und Wandlungsfähigkeit auszeichne. Auch habe er das Unternehmen gut durch die Corona-Krise geführt.

Als Geschenk erhielt Halamoda nicht nur eine kleine Destillerie für daheim, sondern auch den Abschluss eines Großprojekts: Die Erweiterung und Sanierung des Hilton Hotels ist mit Ausnahme des Foyers fertig. Es ist das Hotel, in dem Halamoda mit Hilton-Direktor Markus Hussler mitten in der Pandemie mit dem Mountain Hub ein neues Spitzenrestaurant aufbaute, dessen Küchenchef Stefan Barnhusen nach nur einem Jahr gleich den ersten Michelin-Stern holte.

Welche Bedeutung Halamoda am Flughafen hat, zeigten zwei besondere Gäste: Eine Laudatio hielt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, freilich nicht der Echte, sondern gemimt vom Kabarettisten Wolfgang Krebs. Und der ist am Airport eigentlich nur in der Rolle des Edmund Stoiber zu sehen. Und am Flügel saß kein Geringerer als Michael Kerkloh, bis Ende 2019 Flughafen-Chef. Er widmete dem scheidenden Allresto-Chef zwei Lieder, einen der Texte hatte er eigens für Halamoda umgeschrieben.