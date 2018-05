Von Trage-Café bis Tanzgymnastik

Das Haus der Begegnung Am Rätschenbach in Erding soll allen Bürgern offen stehen. Das BRK Erding füllt das Haus mit Leben. Vom Trage-Café bis zur 80er-Jahre-Tanzgymnastik – die Veranstaltungen sind vielfältig.

Erding– Vor knapp zwei Monaten wurde die Begegnungsstätte Am Rätschbach 12 in Erding eingeweiht (wir berichteten). Jetzt füllt sich das Haus, das vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Erding betreut wird, mit Leben: Kürzlich öffnete es offiziell seine Pforten.

Im Haus der Begegnung sollen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen sowie verschiedenen Alters treffen. Fürs Eröffnungsjahr haben die Verantwortlichen ein Programm zusammengestellt, das ständig weiterentwickelt und aktualisiert wird. Ob Familien, Kinder oder die Generation 60plus, ob Handarbeit, Workshops oder Lesungen – das Angebot ist vielfältig und abwechslungsreich.

Regelmäßige Veranstaltungen sind zum Beispiel der Mittagstisch für Senioren, das Trage-Café, die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzkranken und die 80er-Jahre-Tanzgymnastik. Daneben gibt es kreative Angebote wie „Upcycling – Taschen nähen aus Omas Bettwäsche“ oder „Kosmetik und Waschmittel aus der Natur“.

Bei der Eröffnung dieser Tage wies BRK-Vorsitzender Franz Hofstetter in seiner Begrüßung darauf hin, wie wichtig es sei, Begegnungen für Menschen zu schaffen. Die soziale Komponente im Leben eines Menschen sei nicht zu unterschätzen. Er bedankte sich bei Oberbürgermeister Max Gotz, dass das Rote Kreuz das Haus betreiben dürfe.

Zwei Stunden Fahrt nahm BRK-Vizepräsidentin Brigitte Meyer in Kauf, um die Begegnungsstätte kennenzulernen. Sie zeigte sich begeistert von dem Gedanken, „dass Menschen sich begegnen können, dass Jung und Alt vereint sind“. Meyer sieht es als große Ehre an, dass die Stadt Erding das Haus zur Verfügung stellt. Besonders am Herzen liegt ihr die Rotkreuz-Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Umso begeisterter war Meyer davon, wie die Gemeinschaft wächst und sich im Haus der Begegnung engagiert.

Auch Gotz war angetan vom Engagement des Roten Kreuzes. Dass die Leute zusammen kommen, sei eine wichtige Sache, sagte der OB, der auch aus anderer Sicht stolz auf die Sanierung des Hauses Am Rätschenbach 12 ist: Die Stadt Erding konnte die Komplettsanierung und -renovierung finanziell stemmen, ohne sich verschulden zu müssen. „Das verdanken wir vor allem den vielen fleißigen Bürgerinnen und Bürgern“, so Gotz. Gemeint sind die Abgaben der berufstätigen Bevölkerung und der Unternehmen, die in das Stadtsäckel fließen.

BRK-Kreisgeschäftsführerin Gisela van der Heijden berichtete den Gästen vom langen Weg des Hauses – von der Konzeption bis hin zur Einrichtung. Sie bedankte sich bei den vielen fleißigen Helfern für die geleistete Arbeit. So berichtete van der Heijden etwa, dass die Leiterinnen der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit – Gertrud Friess-Ott und Carmen Heinrich – eine Nähgruppe gegründet haben. Diese nähte unermüdlich Kissen, Sitzpolster und andere Dekoration. Die Gruppe war auch an einem Geschenk für alle Gäste des Abends beteiligt. Genähte Stoffbeutel, gefüllt mit Infobroschüren und Rotkreuz-Utensilien, überreichte van der Heijden zu Beginn der Vizepräsidentin und dem Oberbürgermeister. (dap)

Ab sofort finden Angebote

im Haus der Begegnung statt. Das Programm ist im Internet auf www.brk-erding.de zu finden.