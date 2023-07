Vor 25 Jahren hat er Erding verlassen - Das macht „Eismann Piero Pacini heute in der Toskana

Von: Hans Moritz

Teilen

Eine Institution in der Erdinger Altstadt war 13 Jahre lang bis 1998 das Eiscafé Firenze an der Langen Zeile 16. Heute ist hier die Eisdiele Fantasy beheimatet. © privat

Viele Erdinger haben sich hier ihr Eis geholt: Im „Firenze“ von Familie Pacini an der Langen Zeile. Vor 25 Jahren gingen die Pacinis zurück in die Toskana. In Lucca haben wir den damaligen Junior Piero Pacini getroffen.

Erding/Lucca – Erdings südlichste Eisdiele liegt 722 Straßenkilometer von der Langen Zeile entfernt – an der Via Roma 25. Mitten in Lucca. Betritt man als italienverliebter und toskanasüchtiger Bayer das kleine Lädchen mitten in der pittoresken Altstadt ist es ein bisschen wie heimkommen. Denn gleich am Eingang hängt ein Blechschild: „Die bayerischen zehn Gebote“. Und schmunzelt man dann über Philosophien wie „Wer recht hat, zoit a Maß“, kommt man ganz schnell mit dem Inhaber ins Gespräch. „Kommt’s Ihr aus Bayern?“, lautet die erste Frage des Mannes mit Glatze und Dreitagebart. Danach will er es genau wissen – „Ober- oder Niederbayern“. Der Autor dieser Zeilen hat mit „Erding“ geantwortet – der Beginn dieser Geschichte.



Denn der „Eismann“ aus Lucca ist ein Erdinger, zumindest ein bisschen. Er ist natürlich auch Italiener, aber auch Nordrhein-Westfale. Die Rede ist, und spätestens jetzt wird es bei vielen Erdingern klingeln, Piero Pacini. Ja, genau der. Der an der Langen Zeile mit seiner Familie eine der ersten echten italienischen Eisdielen aufgebaut hat. 1985 war das. Bis 1998 betrieb er sie an der Langen Zeile, dort, wo heute das Eiscafé Fantasya daheim ist. Heuer seit 25 Jahren ist Pacini wieder in seiner Heimatstadt Lucca.



Juniorchef war damals Piero Pacino (Bild ganz links). Als die Familie kurz vor der Jahrtausendwende in die Toskana zurückkehrte, eröffnete der heute 55-Jährige wieder eine Gelateria. © Hans Moritz

Und doch ist der 55-Jährige ein bisschen ein Erdinger geblieben. Einmal im Jahr, im Spätherbst, wenn auch in der Toskana der Eishunger erkaltet, kommt er in seine alte Heimat. Umgekehrt bekommt Pacini immer mal wieder Besuch aus der alten Heimat. Voriges Jahr etwa entdeckte er auf einmal OB Max Gotz in der Warteschlange.



Wer die Geschichte des umtriebigen Eismanns beschreiben will, muss weiter ausholen – bis ins Jahr 1950. Vor über 70 Jahren kam Pucinis Familie nach Minden – und eröffnete dort die erste Eisdiele nach dem Krieg. Sein Großvater erwies sich als kluger Kaufmann, der wusste, worauf die Menschen nach dem Krieg mitten in den Aufbaujahren Appetit hatten – Gelato.



Sechs Kinder zählte die Familie, die Lucca in Richtung Deutschland verließ – wie so viele Gastarbeiter, denen die Bundesrepublik ihren ersten Aufschwung zu verdanken hat. „Wir waren in Hannover, Hildesheim, Uelzen, Peine und Minden“, erzählt Pacini. 1983 packte seinen Vater zwar nicht das Heimweh, „aber er wollte mit der Familie wieder näher an die italienische Heimat“, erinnert sich sein Sohn. Die Eisdiele im Kreis Minden wurde verpachtet, die Familie zog gen Süden.



„Es war dann ein Zufall, dass wir auf Erding gestoßen sind“, sagt Pacini. An der Langen Zeile 16 ergab sich die Möglichkeit, ein Ladenlokal zu pachten. 1985 eröffneten Pacinis Eltern hier das Eiscafé Firenze. Die Fassade war damals noch rot, auf der Terrasse standen die typischen Stahlrohrstühle mit rotem Geflecht. „Das Café war vom ersten Tag an ein Erfolg“, erinnert sich der damalige Juniorchef.



„I Gelati di Piero“ liegt Luccas Altstadt an der Via Roma unweit der Kathedrale. © Hans Moritz

Von dort war es nicht weit bis zur Parfümerie Howerka. Dort ging regelmäßig eine gewisse Caroline ein und aus – als Vertreterin von Estee Lauder. Aus einer guten Kundin sollte schließlich Pucinis Ehefrau werden. Seit 30 Jahren sind sie ein glückliches Paar. Als am 1. Oktober 1998 Tochter Chiara das Licht der Welt erblickte, „da stand unser Entschluss eigentlich fest, für immer in Erding zu bleiben“.



Doch es sollte anders kommen. Pucini erinnert sich noch gut, „dass wir wirklich ein sehr gutes Verhältnis zum Hauseigentümer hatten. Er hat uns alle Freiheiten gelassen, und es war verabredet, dass das „Firenze“ der einzige gastronomische Betrieb in dem Haus bleibt.



Doch der Schwiegersohn des Eigentümers sei Mitte der 90er Jahre auf die Idee gekommen, das Gebäude zu teilen – und Pucini bekam als unmittelbaren Nachbarn ein Lokal vor die Nase gesetzt, eine Pizzeria. „Mein Vater war sauer und gekränkt“, weiß der Junior noch ziemlich gut. Die Liebe zu Erding bekam da zumindest beim Vater einen tiefen Riss. „Ab dem Zeitpunkt hat er sich Gedanken gemacht, in seine Heimatstadt Lucca zurückzukehren.“



Das „Firenze“, erinnert sich Pacini, wurde kurzzeitig sogar zum Politikum. „Landrat Xaver Bauer und Bürgermeister Karl-Heinz Bauernfeind wollten unbedingt, dass wir bleiben.“ Man habe der Familie angeboten, Räumlichkeiten am Schrannenplatz zu übernehmen.



Doch der Entschluss stand fest – es geht zurück in die Toskana. Heute führt Piero die Geschäfte an der Via Roma unweit der Kathedrale dieses einmaligen Städtchens mit seiner ovalen, vollständig von Häusern umgebenen Piazza. „I Gelati di Piero“ heißt die Eisdiele. Für den 55-Jährigen ist sie auch ein wenig eine Bühne, sehr zur Unterhaltung der Gäste, für die Pacini immer Zeit für einen kurzen Ratsch hat.



Er hat aber auch einen enormen Ehrgeiz. Immer wieder kreiert er Eissorten zu speziellen Anlässen. Für das Kulturfestival heuer etwa das „Crema Summer“. Auch mit dem Puccini-Museum – der Komponist unter anderem von Tosca, Madame Butterfly und Turandot stammt aus Lucca – ist Pacini schon eine kalorienreiche Kooperation eingegangen.



Der Draht nach Erding ist nie abgerissen, auch weil in Ismaning eine Tante lebt, die die Familie regelmäßig besucht. „Ich hatte bis vor Kurzem meine Autoversicherung noch hier. Auch ein Konto habe ich noch in Erding.“ Wenn er nach Erding kommt, „freue ich mich auf den Stammtisch im Erdinger Weißbräu“.



Er selbst sieht sich als Weltbürger: „Mein Motto lautet: „deutsch im Kopf, italienisch im Herzen und ein globaler Blick.“ Da wünscht man sich, dass Piero Pacini den Rat eines Journalisten des renommierten Corriere della Sera beherzigt: „Du musst ein Buch über Dein Leben schreiben.“ Er sammelt schon Bilder dafür. ham