Vor Herbstfest-Start: Messermann löst Polizeieinsatz aus

Von: Hans Moritz

Gesteckt voll war die Innenstadt, als die Polizei zu einem nur vermeintlich gefährlichen Mann ausrücken müssen. Die Lage blieb aber friedlich. © Günter Herkner

Der Herbstfestauftakt in Erding ist weitgehend friedlich verlaufen. Allerdings kam es am Freitag bereits vor dem Auszug auf den Festplatz zu einem Zwischenfall mit einem Mann, der ein größeres Messer dabei hatte.

Erding - Nach Angaben der Erdinger Polizei ging der Notruf am Freitag gegen 15 Uhr ein, als sich der Schrannenplatz gerade zu füllen begann. Ein Mann sollte ein längeres Messer in der Hand halten. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und traf auf einen 57 Jahre alten Mann aus Taufkirchen. Er verhielt sich bei der Kontrolle und Durchsuchung ruhig und kooperativ, war allerdings mit 0,88 Promille alkoholisiert. In seiner Tasche fanden die Beamten das Messer und beschlagnahmten es. Die Polizei betont, dass es zu keiner bedrohlichen Situation gekommen und niemand verletzt worden sei. Der 57-Jährige kam zunächst auf die Wache und bis Ende des Herbstfestauftakts in Gewahrsam. Für die Innenstadt erhielt er einen Platzverweis.



Gegen 23 Uhr brach im Biergarten des Stiftungszelt eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen aus. Eine 23-Jährige aus Langenpreising, ein Erdinger (26) und ein 23 Jahre alter Wartenberger bekamen Schläge ins Gesicht ab. Die Polizei ermittelt nun gegen die Streithähne. ham