Vorbild, Ratgeber, Familienmensch: Abschied von Hans Zehetmair in Erding

Von: Gabi Zierz

In der Stadtpfarrkirche St. Johannes war der Sarg von Hans Zehetmair zum Trauergottesdienst aufgebahrt. Hunderte Erdinger, Freunde und Weggefährten aus der Politik gaben ihm gemeinsam mit seiner Familie das letzte Geleit. © Peter Bauersachs

Seine politischen Verdienste sind längst bekannt. Wie sehr der verstorbene Staatsminister a.D. und Altlandrat Hans Zehetmair als Mensch geschätzt wurde, wurde bei seiner Trauerfeier deutlich.

Erding – Er war einer der bedeutendsten Politiker, die Erding je hervorgebracht hat, und weit über seinen Heimatlandkreis hinaus geschätzt. Hans Zehetmair, Kultusminister a. D. und Altlandrat, war vielen in seinem Wirken Vorbild und Ratgeber. Für seine Familie war er Vater, Schwiegervater, Großvater und Uropa. Das brachten seine Angehörigen im Trauergottesdienst am Samstagvormittag in der Stadtpfarrkirche St. Johannes zum Ausdruck. Mit berührender Offenheit und liebevoller Wertschätzung rückten sie den Familienmenschen Hans Zehetmair in den Mittelpunkt.

Es war ein Streifzug der Erinnerungen anhand von Gegenständen, die sie dabei hatten: etwa das Buch, das Zehetmair zuletzt gelesen hatte, einen Kochtopf, weil er so gerne Suppe aß, oder den Bierkrug vom Opa, der die vielen gemeinsamen Momente am Esstisch symbolisierte; oder eines seiner liebsten Hemden als Ausdruck dafür, dass „die Großeltern alles für uns gegeben haben“, wie es eine Enkelin ausdrückte.

„Für uns ist der Verlust des Menschen entscheidend, des Vaters, nicht der Person des öffentlichen Lebens“, sagte Manfred Zehetmair zu Beginn des Gottesdienstes, zu dem hunderte Trauergäste gekommen waren. Darunter waren auch die ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Beckstein und Edmund Stoiber, dessen Stellvertreter Zehetmair von 1993 bis 1998 war, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, der ehemalige Landtagspräsident Alois Glück, die ehemaligen Minister Thomas Goppel und Otto Wiesheu.

Erwiesen Zehetmair die letzte Ehre (v. l.): Thomas Karmasin (Landrat FFB), Wolfgang Herrmann (Präsident a. D. TU München), Ministerin Ulrike Scharf, Landrat Martin Bayerstorfer, OB Max Gotz, Edmund und Karin Stoiber, Alois Glück und Landtagspräsidentin Ilse Aigner neben vielen anderen. © Peter Bauersachs

Als ältester Sohn sprach Manfred Zehetmair für die Familie. Es sei „für uns alle unfassbar, dass er am Geburtstag der Mutter gestorben ist“. Es war der 27. November. Ingrid Zehetmair wäre an dem Tag 82 Jahre alt geworden. Sie verstarb aber vor vier Monaten. Jetzt folgte ihr Mann im Alter von 86 Jahren. Die beiden waren 61 Jahre verheiratet. Die Verbundenheit der Eheleute über den Tod hinaus drückt sich auch auf dem Sterbebild aus. Die Vorderseite ziert ein Blumen-Stillleben, das Ingrid Zehetmair einst gemalt hatte.

Manfred Zehetmair betonte, der Vater sei sehr gläubig, gebildet und heimatverbunden, aber auch Kosmopolit gewesen, habe ein erfülltes und langes Leben gehabt, „das wir miterleben durften“.

Auch Stadtpfarrer Martin Garmaier, der den Gottesdienst gemeinsam mit Dekan Michael Bayer, Pfarrer Richard Greul und Pater Peter Dus zelebrierte, empfand es als „Geschenk, ihn persönlich kennen zu lernen“.

Die politischen Verdienste Zehetmairs würdigten Landrat Martin Bayerstorfer und Sozialministerin Ulrike Scharf. Sie betonten sein christlich-humanistisches Wertefundament und seine Fähigkeit, junge Menschen für die Politik zu begeistern. „Hans Zehetmair war unser Fels und der angesehenste Bildungspolitiker seiner Generation“, sagte Scharf. Er habe Orientierung gegeben und Position bezogen. „Seine Stimme wurde in ganz Deutschland gehört.“

OB Max Gotz, der am Vortag seinen Vater zu Grabe tragen musste, dankte Zehetmairs Familie für die Zeit, die sie ihren Vater und Opa entbehren musste.

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahmen der Kirchenchor und die Schola von St. Johannes mit dem Bläserensemble unter der Leitung von Georg Rothenaicher. Drei Solisten des Tölzer Knabenchors sangen zwei Stücke, darunter den Andachtsjodler. Nach dem gemeinsamen Adventslied „Tauet, Himmel, den Gerechten“ zog die Trauergemeinde, angeführt von den Kohlstatt Musikanten, von der Kirche durch die Lange Zeile zum Friedhof St. Paul.

Wer seine Wertschätzung für Hans Zehetmair zum Ausdruck bringen möchte, kann dies mit einem Eintrag ins Kondolenzbuch tun. Es liegt ab diesem Montag im ersten Stock des Landratsamtes Erding, Alois-Schießl-Platz 2, im kleinen Sitzungssaal aus. Der Zutritt ist zu den regulären Öffnungszeiten möglich: montags, mittwochs und freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr, dienstags und donnerstags von 7.30 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr.