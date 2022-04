VR-Banken sind gut durch Pandemie gekommen, der Krieg wird schlimmere Folgen haben

Von: Hans Moritz

EZB muss endlich Zinsen anheben finden Johann Luber (l.) und Christian Berther vom Kreisverband der Genossenschaftsbanken. © Hans Moritz

Bisher haben die Banken im Landkreis die Corona-Pandemie gut überstanden. Doch wegen des Ukraine-Krieges befürchten sie verheerende Folgen für Erdings Banken.

Erding – Die drei Genossenschaftsbanken im Landkreis Erding sind gut durch das zweite Pandemiejahr gekommen. Auch dank staatlicher Hilfen gab es bislang so gut wie keine Kreditausfälle. Wegen des Ukraine-Krieges drohen mittelfristig allerdings einige Firmen in Schieflage zu geraten. Eine deutliche Zunahme von Insolvenzen ist zu befürchten. So lautet die Prognose der beiden Kreisvorsitzenden der Bankengruppe, Johann Luber und Christian Berther.

„Angesichts des Umfelds sind wir wirklich sehr zufrieden, mit Krediten der Förderbanken LfA und KfW sind unsere Kunden überwiegend gut durch die Krise gekommen“, berichtet Luber im Gespräch mit unserer Zeitung. Sein Stellvertreter Berther fügt hinzu: „Vereinzelt musste die Tilgung von Darlehen ausgesetzt werden. Dank des Kurzarbeitergeldes waren die Eigenkapital-Einbußen oft nicht allzu hoch.“ Und aufgrund der hohen Eigenkapitalquote der Genossenschaftsbanken habe die Liquidität nicht gelitten, meint Luber. Nur das „dicke Eigenkapitalpolster hat das neuerliche Kreditwachstum ermöglicht“. Berther verweist darauf, „dass es auch Zweige gab, die die Pandemie wirtschaftlich so gut wie nicht zu spüren bekommen hatten, vor allem das Handwerk und hier insbesondere die weiter boomende Baubranche“.

Vor allem Hotels und Restaurants litten unter Corona-Pandemie

Schwer hätten es vor allem Hotellerie und Gastronomie gehabt. Luber denkt dabei insbesondere an Betriebe, die sich nicht mit To-go-Verkauf über Wasser halten konnten, etwa Hochzeitslokale und der Tagungssektor. „Für sie war es eine einzige Katastrophe“, bilanziert der Kreisvorsitzende. Beide meinen aber, der Staat habe „schnell und zielführend gehandelt“.

Erheblich gravierendere Folgen sehen die Banker wegen des Krieges in der Ukraine auch auf die Erdinger Wirtschaft zukommen – „und das, obwohl wir zu Jahresbeginn mit einem starken Wirtschaftswachstum gerechnet hatten“, sagt Berther. „Es gab schon vor Kriegsbeginn am 24. Februar steigende Preise, das hat sich in den vergangenen Wochen stark beschleunigt“, hat Luber beobachtet. „Geht diese Entwicklung weiter, rechne ich mit deutlich mehr Insolvenzen.“ Vor allem die Teuerung bei den Energiepreisen sieht der Vorstandschef der VR-Erding „mit größter Sorge“. Denn die meisten Unternehmen benötigten große Mengen davon. Und die Landwirtschaft werde durch stark steigende Getreide- und Düngerpreise geschwächt.

Preise für Baugrund stiegen trotz Pandemie immer weiter

Berther sieht auch schwerwiegende Folgen für die Bauwirtschaft. Nicht nur die Rohstoffpreise galoppierten. „Die Bauzinsen haben sich binnen eines Vierteljahres verdoppelt – von einem auf zwei Prozent.“ Gleichzeitig stiegen die Preise für Baugrund unvermindert. Dieser Markt werde sich wohl abkühlen. Der Chef der Raiffeisenbank Erding glaubt nicht an eine rasche Beruhigung – mit Folgen für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft: „Der Lebensstandard könnte sinken“, schwant Berther.

Umso ärgerlich ist es für die Genossenschaftsbanker, dass sich die Europäische Zentralbank (EZB) störrisch weigert, die Leitzinsen anzuheben. Die Stagnation der Wirtschaft treffe auf eine starke Inflation. „Stagflation war schon immer Gift für den ganzen Staat“, blickt Luber in die Geschichte. Berther betont jedoch: „Der Landkreis Erding ist wirtschaftlich weiter gut aufgestellt. Und die Banken sind auch weiterhin in der Lage, Kredite zu gewähren.“

Banken beklagen Fachkräftemangel durch Akademisierung - Ukrainische Familie wohnt in Bank

Der Kreisverband besteht nach der Fusion der Raiffeisenbank St. Wolfgang-Schwindkirchen mit der VR-Bank Erding nur noch aus diesem Institut, der Raiffeisenbank Erding und der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen. Das Filialsterben geht weiter – im Frühjahr 2022 durch die Schließung der nur zweimal pro Woche geöffneten Filiale in St. Wolfgang-Schönbrunn sowie der Geschäftsstellen Forstinning und Hohenlinden. 2021 hatte es laut Luber keine Auflösungen gegeben. „Corona hat den Trend zur Digitalisierung stark beschleunigt“, sagt er. Online-Banking und bargeldloser Zahlungsverkehr hätten weiter zugenommen. Der Beweis: „An den Geldautomaten wurde 2021 ein Drittel weniger Bargeld abgehoben als noch vor zwei Jahren.“ Und: Laut Luber geht der Trend zu größeren Beratungszentren.

Ein Problem eint Wirtschaft und Banken: „Die Akademisierung nimmt uns immer mehr Auszubildende und in der Folge Fachkräfte“, so Berther. Klassische Lehrberufe seien auf dem Rückzug. Auf den Krieg hat die VR-Bank Erding auch humanitär reagiert: Räume in der Filiale St. Wolfgang wurden laut Luber so umgebaut, dass hier jetzt fünf Flüchtlinge leben – Großeltern, Tochter und zwei Enkel. Der Sitzungssaal fungiert nun Wohnküche.

