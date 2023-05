VR-Bank Erding: 2,5 Prozent Dividende

Von: Hans Moritz

Vorstand und bestätige Aufsichtsräte der VR-Bank Erding (v.l.): Mechtild Maurer, Dieter Horneck, Felix Lechner, Gudrun Mayer, Hubert Bauer, Josef Kern und Johann Luber. © VR-Bank

Die VR-Bank Erding kann heuer ihren Anteilseignern eine Dividende von 2,5 Prozent auf Geschäftsanteile ausschütten. Das hat die Vertreterversammlung in der Stadthalle beschlossen.

Erding - Der Vorstand um Vorsitzenden Johann Luber stellte die Geschäftszahlen der Genossenschaftsbank vor: Mit einer Bilanzsumme von 1,67 Milliarden Euro, einem Plus von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Kundenkrediten in Höhe von 1,21 Milliarden Euro (+ 6 %), darunter Kreditneuzusagen von rund 164 Millionen Euro, sowie einem Jahresüberschuss in Höhe von 3,6 Millionen Euro „ist die Bank trotz des schwierigen Umfelds im Jahr 2022 zufrieden“, heißt es in einer Mitteilung.



Stolz sei man auf die deutlich überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung. 7,6 Millionen Euro flossen an Kaufkraft über Nettogehaltszahlungen an 207 Mitarbeiter und zwölf Auszubildende in den Landkreis. Durch Steuerzahlungen von knapp 1,7 Millionen Euro und Spenden in Höhe von mehr als 82 000 Euro „leistete die Bank einen wichtigen Beitrag für die Region“, heißt es in der Meldung weiter.



Keine Veränderungen gab es im Aufsichtsrat, dem Mechthild Maurer vorsteht. Die zur Wiederwahl stehenden Aufseher Hubert Bauer aus Lengdorf, Dieter Horneck aus Moosinning, Gudrun Mayer aus Wörth und Christian Polz aus Forstinning wurden für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. red