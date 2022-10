Wählergruppe Erding Jetzt: Viele Ideen, einige Erfolge

Von: Gabi Zierz

Teilen

Politischer Austausch in engagierter Runde: 14 von 56 Mitgliedern kamen zur Jahreshauptversammlung von Erding Jetzt, darunter alle fünf Stadträte. Einer von ihnen ist 3. Bürgermeister Harry Seeholzer (l.). Geteilter Meinung bei Fußgängerzone Keine Flächen für heimische Betriebe © Gabi Zierz

Zwei Jahre nach den Kommunalwahlen 2020 zieht die unabhängige Wählergruppe Erding Jetzt (EDJ) eine positive Zwischenbilanz - und berichtet von ihren Erfolgen.

In der Jahreshauptversammlung im TSV-Vereinsheim erinnerte Vorsitzender Gerhard Heilmaier daran, dass die traditionellen Mehrheiten im Stadtrat gemeinsam mit anderen kleinen Parteien gebrochen werden konnten und EDJ jetzt fünf Stadträte hat.

Auch freute er sich, dass man mit Harry Seeholzer den 3. Bürgermeister stellt. So könne man Themen einbringen, ohne extra einen Antrag stellen zu müssen. Seeholzer selbst lobte das Miteinander mit OB Max Gotz und Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind. „Wir sind in regem Austausch und werden gut informiert. Es ist ein Zusammenarbeiten, wie wir es uns immer gewünscht haben.“

Heilmaier wertete es auch als Teilerfolg, dass das riesige Logistikzentrum an der Dachauer/Sigwolfstraße habe verhindert werden können. Stadtrat Hans Egger bekräftigte, dass sich EDJ stets für produktives Gewerbe mit qualifizierten Arbeitsplätzen ausgesprochen habe. Denn: „Die Leute müssen sich ja das Leben in Erding auch leisten können.“ Jetzt seien dort kleinere Hallen geplant. Offenbar gebe es aber Vermarktungsprobleme, vermutete Egger angesichts der Schilder, die dort aufgestellt sind. „Es kann auch sein, dass noch Nutzungsänderungen kommen. Wir haben weiter ein Auge drauf“, versprach er.

Auch zusätzliche Parkmöglichkeiten in der Innenstadt fordert EDJ seit Jahren. Mit dem Antrag auf ein Parkdeck auf dem Großparkplatz am Mühlgraben, das die Eigentümer laut Egger bauen würden, habe man sich aber nicht durchsetzen können. Die Alternative auf dem alten Bauhof-Areal an der Lebzelterstraße würde die Stadt Geld kosten.

Überhaupt steht die Innenstadt im Fokus. „Vieles von unseren Forderungen ist hier schon eingeflossen“, freute sich Heilmaier angesichts des Entwicklungskonzeptes für den Stadtkern (Isek), für das gerade der Startschuss gefallen ist (wir berichteten). „Für uns spielt die höhere Aufenthaltsqualität eine zentrale Rolle. Die Leute, die da sind, sollen länger verweilen.“ Er nannte Barrierefreiheit, die Gestaltung eines Platzes vor der Sparkasse oder auch eine testweise Fußgängerzone, etwa an Sommerwochenenden. Diese sei zwar abgelehnt worden, „aber wir bohren weiter nach“. Die Diskussion müsse offen geführt werden.

Dass das Thema auch innerhalb von EDJ kontrovers diskutiert wird, bekannte Egger. Schließlich habe man viele Mitglieder, die in der Innenstadt Geschäfte haben und einer Fußgängerzone kritisch gegenüber stehen. Auch er sei „gegen eine Fußgängerzone wochentags, aber am Sonntag kann ich sie mir vorstellen“, sagte Egger.

EDJ-Fraktionschef Thomas Schmidbauer, der in der Zollnerstraße ein Hotel betreibt, betonte, „Innenstädte sind Städte des Handels“. Und der Einzelhandel brauche den Zielkäufer. Deshalb seien kurze Wege, auch für Autos, nicht wegzudiskutieren. Das Isek-Ziel muss aus seiner Sicht eine funktionierende Innenstadt sein – „auch im Winter, wenn keiner draußen in den Cafés sitzt“. Er schlug vor, dazu auch Experten von der IHK und dem Einzelhandelsverband zu hören.

Schmidbauer lobte, dass das Stadtmarketing mit Julia Flötzinger („eine junge, engagierte Frau“) neu aufgestellt worden sei. Gerade sei ein Imagefilm entstanden: „Ein erster Schritt, um interessierte Firmen ansprechen zu können.“ Hier passiert ihm zu wenig. Das habe auch eine Umfrage gezeigt, in der elf Gewerbetreibende Erweiterungswünsche angegeben hätten, so Schmidbauer.

Ein Manko: „Wir haben derzeit keine Flächen, die wir hier anbieten können.“ Andererseits würden Erdinger Firmen nicht berücksichtigt, wenn etwa die Fischer’s Stiftung Grund verkaufe, ärgerte er sich mit Blick auf das ehemalige Reiterhof-Areal an der Dachauer Straße, das an die Großbäckerei Wünsche verkauft wurde. Egger stellte klar: Die Stiftung sei eine eigenständige Organisation, die eine Entscheidung getroffen habe, die nicht zu diskutieren sei.

Finanziell habe sich EDJ vom Kommunalwahlkampf 2020 gut erholt und ein Guthaben von 13 000 Euro aufgebaut, so Heilmaier. Diese Summe komme durch Mitgliedsbeiträge und vor allem durch die „gespendeten Sitzungsgelder unserer Stadträte“ zusammen. Ihnen dankte er ausdrücklich dafür.

Auch die finanzielle Entwicklung Erdings „ist nicht so schlimm, wie wir es uns vorgestellt haben“, räumte Egger ein. Das Rechenzentrum Amadeus, größter Gewerbesteuerzahler, stelle sogar wieder Leute ein.